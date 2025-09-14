陸電商拚出海擴張 京東擬收購英國第2大日用品零售商Argos

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電商巨頭京東近期在歐洲市場持續尋求併購機會，英國第2大連鎖超市集團森寶利（J Sainsbury plc）13日發布公告，確認正在就出售子公司Argos的潛在事宜與京東進行討論。（路透）

大陸電商巨頭京東近期在歐洲市場持續尋求併購機會，英國第2大連鎖超市集團森寶利（J Sainsbury plc）13日發布公告，確認正在就出售子公司Argos的潛在事宜與京東進行討論。這筆潛在交易，也是京東近期併購擴張動作的最新一環。但森寶利強調目前尚未達成協議，現階段也無法確認是否會推進任何交易。

財聯社報導，森寶利在公告中表示，與京東的交易將加速Argos的轉型。京東集團將帶來世界一流的零售、技術和物流專長，並將進行投資以推動Argos的增長並進一步提升用戶體驗。任何可能的交易條款將包括京東就Argos向顧客、同事和合作夥伴作出的承諾。

Argos是英國第2大日用品零售商，擁有英國第3大訪問量的零售網站，以及超過1,100個取貨點，結合「線上+線下」模式的零售網路。該公司成立於1973年，2016年時被森寶利以14億英鎊收購，但近年Argos運營狀況不理想，2020年森寶利宣布關閉英國逾8成數量的Argos獨立門市。

京東近年採用收購策略拚「出海」，京東創始人劉強東6月曾公開表示，「國際化是京東未來的重點之一」、「京東集團所有的業務只圍繞著『供應鏈』展開」。

該公司7月啟動對歐洲消費電子產品零售龍頭Ceconomy的公開收購，交易總估值約為22億歐元，據報這也是大陸電商出海歐洲的最大交易金額紀錄；同月，京東又斥資2.5億澳元買下其在澳洲的首個物流中心Wacol；9月初又有消息稱，由京東產發牽頭的財團收購4處新加坡物流資產；8月中旬，京東正式宣布完成對香港佳寶食品超級市場的收購，交易總額達40億港元。

