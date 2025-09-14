快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家「大基金」承載半導體產業投資重任，對市場投資指標起到一定作用。（路透）
美中科技戰在半導體戰場上戰事升溫，大陸官方除了對美相關反制措施外，對於國產半導體的資金扶持也蓄勢待發。近期大基金三期旗下子基金開始有投資動態，首要潛在投資目標為高端半導體專用設備領域拓荊科技，如果順利，拓荊鍵科或將成為大基金三期投向的首個半導體項目。

大基金三期持股99.9%的3支子基金（華芯鼎新、國投集新、國家人工智能產業投資基金）在1月先後完成備案，註冊資本分別為人民幣930.93億元、710.71億元、600.60億元。

大陸上市公司拓荊科技12日晚間公告，子公司拓荊鍵科擬以投前估值人民幣25億元的價格，融資共計不超過人民幣10億元，參與的投資方中就有國投集新。公告顯示，國投新集以不超過4.5億元認繳拓荊鍵科新增註冊資本人民幣192萬元，交易完成後持股比率約12.7137%。

拓荊鍵科業務範圍屬於高端半導體專用設備領域，主要聚焦三維集成設備的研發與產業化應用，屬於晶片製造環節的關鍵短板，這一投資延續了大基金「補鏈強鏈」的一貫邏輯。

大基金三期、上海國投先導集成電路基金、北京集成電路產業投資基金、無錫集成電路產業專項母基金等一批國資母基金，在2024年相繼註冊成立。其中，大基金三期的動向始終牽動行業神經。這支2024年正式註冊、規模達人民幣3,440億元的「國家隊」，是推動半導體產業鏈發展的重要機構之一。外界認為，2025年為核心區域半導體國資基金的「實戰元年」，大基金三期的投資標的，或將陸續浮出水面。

近期大陸中央、地方政府的半導體基金陸續開展動作，註冊資本達207.2億元的長存三期（武漢）集成電路（即積體電路）有限責任公司正式成立，法定代表人為長江存儲董事長陳南翔，業務覆蓋集成電路製造、設計與晶片銷售等核心領域。該公司背後便有湖北國資身影。

備戰美中科技戰！陸國家隊大基金三期首投項目 鎖定高端半導體設備

美中科技戰在半導體戰場上戰事升溫，大陸官方除了對美相關反制措施外，對於國產半導體的資金扶持也蓄勢待發。近期大基金三期旗下...

