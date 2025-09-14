陸單體規模最大陸上風電「巨人方陣」運行 每年發電54.4億度

大陸央視報導，大陸首批規模性採用10兆瓦發電機組的單體最大陸上風電項目—內蒙古能源烏拉特中旗150萬千瓦風儲基地項目，14日正式投入商業運行。預計每年可發電54.4億度，每年減少標準煤燃燒約164萬噸，減少二氧化碳排放約498萬噸。

據央視新聞客戶端，該項目位於內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛都鎮，共採用150台10兆瓦風電機組，成為中國大陸最大的陸上風電「巨人方陣」。

三一重能服務工程師王杰表示，該項目主機兩側多了2個「耳朵」，是創新性採用箱變側置技術，讓機組承載載荷更最佳化，同時，採用強度更優的雙軸承，讓傳動鏈運行更穩定可靠。機組重量減輕5%以上。

報導提到，這些超大風機採用全碳纖維葉片，葉片根部直徑更大，達3.6公尺，葉根承載力提升26%以上。執行階段葉尖離塔筒更遠，距離增加12%以上，極大增加葉片安全性；同時，該項目機組採用1.7公尺的主軸承，承載力提升2成以上，提升機組安全性能。

內蒙古能源集團巴彥淖爾中心安全生產部專責董彥楠表示，該項目全容量投運後，預計每年可發電54.4億度，每年減少標準煤燃燒約164萬噸、減少二氧化碳排放約498萬噸。