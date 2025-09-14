快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

從觀望到受iPhone 17、Air帶動跟進？華為Mate80有望支持eSIM

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為Mate 80手機傳將支持eSIM，圖為華為Mate 70。（路透）
伴隨iPhone Air發布，eSIM技術開始受到關注。在蘋果之外，華為即將發表的旗艦手機Mate80也傳將支持eSIM。陸媒引述大陸用戶最新反饋，華為舊機型在更新鴻蒙6.0版本後，系統內置了名為「eSIM」的應用App，版本號為6.0.0.6。

eSIM指的是虛擬SIM卡代替實體SIM卡，是將傳統SIM卡直接嵌入設備晶片的技術，無需用戶插入物理SIM卡，而eSIM卡與實體SIM卡使用上沒有分別，且eSIM卡不占空間，更可在1個卡槽綁定多個SIM卡號碼，用戶可自由切換電訊供應商，節省費用。

快科技報導，華為官網對天際通GO小程序eSIM服務進行說明，稱這是其正在開發中的1個功能，可帶來更好的聯網體驗。目前處於內測階段，預計在2025年第3季正式上線。意味華為新手機Mate80將搭載eSIM。

華為表示，eSIM服務上線後，不支持將SIM卡換成eSIM服務，eSIM服務須在支援eSIM能力的設備上使用，目前支持設備暫未上市。

IT之家報導，目前還不知道鴻蒙6.0版本中eSIM應用的具體能力，以及華為舊機型是否支持eSIM通信。但華為官網顯示，HUAWEI Mate 40 Pro 等機型（海外版）已支持eSIM技術。

蘋果中國官網已顯示，iPhone Air透過eSIM啟動營運商網路，不支持實體SIM卡。使用eSIM需要選擇支持eSIM的營運商及相關的行動通訊服務計畫。目前大陸三大電信商中國移動、中國電信和中國聯通，將為該產品提供eSIM支援，具體時間依監管部門審批情況而定。

大陸監管單位對eSIM技術保持高度關注，中國移動和中國電信在2023年7月曾暫停智能手錶的eSIM「一號雙終端」業務，原因是eSIM存在實名認證漏洞。但近期有觀點稱，大陸官方政策邏輯已轉向「以技術保障為前提的有序開放」，隨著iPhone Air帶動，未來eSIM有望在大陸進一步開放落地。

華為Mate 80系列手機，預估最快在10月發表，並首次搭載全新麒麟9030晶片，外傳新的麒麟9030晶片的性能可能會比2023年的麒麟9000S 提高50%到60%，且將支持低軌衛星通訊。

