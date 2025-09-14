中美會談前交鋒！江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部13日公告對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，據江蘇省半導體行業協會提交的申請文件，調查期內相關產品，對中出口的傾銷幅度高達300%以上。（路透）
在中美關稅西班牙會談前夕，大陸商務部13日公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，據江蘇省半導體行業協會提交的申請文件，提交的初步證據顯示，申請調查期內，原產於美國的申請調查產品的價格持續大幅下降，對陸出口的傾銷幅度高達300%以上，申請調查產品占大陸市場份額年均高達41%。

第一財經報導，相關美國生產商包括4家，分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。從絕對進口量來看，申請調查產品的合計進口數量呈持續大幅上升趨勢，2022年至2024年， 合計進口數量分別為11.59億顆、12.99億顆和15.90億顆。

另據大陸商務部此前公告，7月23日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬晶片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請調查範圍為，原產於美國的進口相關模擬晶片，被調查產品名稱是相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip），其主要用途為相關模擬晶片中使用40nm及以上工藝製程的通用接口晶片（Commodity Interface IC Chip）和柵極驅動晶片（Gate Driver IC Chip）。

中國大陸與美國雙方在西班牙進行會談前再度交鋒，先是美國將23家中國實體納入出口管制「實體清單」，包括晶片上市公司復旦微電，中國科學院空天信息創新研究院，華嶺股份等；13個實體為半導體與集成電路（積體電路）相關機構，3家來自生物技術與生命科學領域，其他還包括航天遙感、量子、授時系統、工業工程軟體、供應鏈與物流服務等領域。

美國舉動引起陸方不滿。大陸商務部稱，14日起，雙方將在西班牙舉行經貿會談，「美方此時對中國企業實施制裁，意欲何為？中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」隨後大陸商務部也宣布，針對美國在集成電路領域對華採取的關稅、出口限制及投資禁令等措施，正式發起反歧視調查。

