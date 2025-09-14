泡泡碼特 搶進黃金飾品

瞄準情緒消費驅動IP經濟，搶搭「痛金」消費，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌popop的足金（含金量超過99%）系列發售，這是品牌旗下首個足金系列產品。該產品為IP Baby Molly打造，產品包括黃金串珠、吊墜、金條和擺件等。

「痛金」是指融入熱門IP元素的黃金製品，其中的「痛」源自日本動漫，意指視覺衝擊。

近年來，多家黃金珠寶企業相繼推出與知名IP聯名的定價足金飾品，受到年輕消費者青睞。

上海證券報報導，消費者周先生表示，雖然搞不清楚泡泡瑪特的IP，但女朋友是忠實愛好者，由於她快過生日了，便想著買來作為禮物。他在位於上海高端購物中心港匯恒隆廣場的popop全球首店一共買了九顆足金串珠。

泡泡瑪特相關負責人表示，以IP為主的集團化始終是泡泡瑪特的核心戰略之一，popop全球首店於今年6月的落地是該戰略中一次非常具有代表意義的嘗試。

足金系列上市則不斷延伸著popop的產品邊界，是泡泡瑪特深度延展IP價值的具體體現。