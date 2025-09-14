香港布局電動車 找組裝基地

香港尋求設立先進技術的電動汽車組裝基地，基地選址在靠近大陸的新界地區。知情人士稱，參與磋商的大陸電動車企包括一汽集團。

彭博報導，香港創新科技及工業局回覆稱，根據2022年發布的「香港科技創新發展藍圖」，香港一直積極推動戰略行業的發展，包括先進製造業。

彭博分析，雖然香港以先進製造中心自居，吸引投資並創造就業機會，但高地價和高勞動成本對上述計畫構成挑戰。

不過，大陸電動車電池製造商和零部件供應商仍在香港開店，以利用香港金融體系擴大各自的全球布局。

新浪汽車報導，中國一汽董事長邱現東在今年6月出席2025年香港車展開幕式上表示，未來中國一汽將與香港加強產業合作、生態合作、金融合作等，積極推動所屬相關企業在港上市，打造新能源汽車關鍵核心技術聯合研發與成果轉化平台，助力香港打造國際創新科技中心。

智通財經報導，香港財政司司長陳茂波在6月出席2025年香港車展交流晚宴時表示，香港絕對有條件成為大陸車企及產業鏈出海的「落腳點、橋頭堡、充電站、推進器」。