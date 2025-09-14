快訊

化解地方債務…陸財部出招 釋放資金支持實體經濟發展

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸財政部長藍佛安。新華社
大陸財政部長藍佛安。新華社

今年大陸地方政府隱性債務置換接近尾聲，為了穩經濟、防風險，未來地方政府隱性債務化解工作將提前。根據大陸財政部先前公開的化解債務計畫，2026年隱性債務置換額度人民幣2.8兆元（約新台幣11.5兆元）。大陸財政部長藍佛安透露，將提前下達部分2026年新增地方政府債務限額，提前使用化債額度，化解存量隱性債務。

第一財經日報報導，財達證券常務副總經理胡恒松指出，財政部此舉將進一步加快化債速度，透過資金前置性統籌安排，既能有效緩解地方政府債務壓力，也可釋放更多資金用於支持實體經濟發展，為經濟回升向好注入動力。

為了防範化解地方政府隱性債務風險，大陸去年第4季推出一攬子化債「組合拳」，其中一大核心就是發行人民幣10兆元（新台幣41兆元）的地方政府債券來置換存量隱性債務，實現展期降息，緩釋風險。

根據先前大陸財政部公開的化債計畫，人民幣10兆元（新台幣41兆元）隱性債務置換額度，分布在2024年至2028年，其中2024年、2025年、2026年均為人民幣2.8兆元（約新台幣11.5兆元），2027年和2028年均為人民幣0.8兆元（約新台幣3.3兆元）。

目前2024年人民幣2.8兆元化債額度已經完成發行，這也使得去年底隱性債務餘額大幅減少至人民幣10.5兆元。而2025年的人民幣2.8兆元化債額度中，目前發行規模已經超過人民幣2兆元，今年的隱性債務置換也接近尾聲。由於化債在減輕地方債務利息負擔等方面成效顯著，今年以來有部分專家建議提前使用化債額度。

例如粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，建議下半年加快存量隱性債務置換工作，根據地方隱性債務到期和付息情況，需要實事求是地將化債總額度提前使用，不必等到明後年再使用。

大陸官方表態2026年提前使用化債額度人民幣2.8兆元，也引起不同看法。有人猜測明年人民幣2.8兆元的化債額度可能部分提前到今年第4季使用。

