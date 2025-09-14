大陸彩電一哥砸千億擴產OLED 投資8.6代面板生產線

瞄準高端顯示市場 ，大陸彩電龍頭TCL科技公告，旗下子公司TCL華星與廣州市政府、廣州經開區管委會共同簽署合作協議，投資建設8.6代印刷OLED顯示面板生產線（簡稱「t8專案」），總投資約人民幣295億元（新台幣1,210億元），預計2025年11月動工。

該專案推動大陸新型顯示產業搶佔全球戰略制高點，同時實現TCL華星在高世代印刷OLED領域的產業化突破。

t8專案將落戶廣州市，建設一條月加工2290mm×2620mm玻璃基板能力約2.25萬片的8.6代印刷OLED生產線，主要產品涵蓋平板、筆記型電腦、顯示器等領域。

專案由新成立的廣州華星光電印刷顯示技術有限公司負責建設和營運，該公司於2025年8月註冊成立，目前由TCL華星100%持股，註冊資本人民幣10億元。

根據合作協議，專案總投資人民幣295億元，各方共同出資人民幣147.5億元作為專案公司註冊資本。其中，TCL華星出資人民幣88.5億元，廣州市及開發區統籌的國企合計出資人民幣59億元。

若項目獲得其他投資，TCL華星與國有股東將按60%比40%比例認繳剩餘出資。總投資與註冊資本的差額部分，將透過專案公司向銀團貸款等合法方式解決。

印刷OLED技術是一種透過高精度噴頭，將液態發光材料按照預設圖案精準噴射到基板上，再經乾燥固化等形成OLED顯示面板製造技術。

TCL華星在OLED領域已開展十多年技術研究與探索，具備印刷OLED量產能力及關鍵專利。位於湖北武漢的G5.5代線印刷OLED產線於2024年11月起量產。

TCL華星CEO趙軍在ChinaJoy 2025表示，未來幾年「中尺寸OLED」將成為公司的重大產業級機會，並將以印刷OLED作為中尺寸的戰略布局，推進印刷OLED在筆記型電腦、顯示器和平板以及車載等相關領域的顯示產品研發和商業化。

據Omdia數據顯示，2024年全球AMOLED面板出貨量10.1億片，出貨量占比27%，預計2030年AMOLED面板出貨量將超過13.3億片，出貨量占比將提升至35%。AMOLED在IT、車載等中大尺寸應用增長，預計到2030年筆電年複合增長率33%，車載顯示器年複合增長率27%，桌上型顯示器年複合增長率19%。