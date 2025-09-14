陸訂高標衝汽車銷量 新能源車今年拚增二成…整體市場要成長3%

大陸工信部等八部門公布「汽車行業穩增長工作方案2025-2026」，目標2025年全年汽車銷量3,230萬輛，年增3%，其中新能源汽車1,550萬輛，年增20%；並推進智慧網聯汽車准入和上路，有條件批准L3級車型生產准入；進一步規範汽車產業競爭秩序。

工信部強調，相關政策措施主要圍繞擴大境內消費、提升供給質量、優化發展環境、深化開放合作四方面展開。

在進一步規範汽車產業競爭秩序方面，「方案」稱加強成本調查和價格監測，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。開展汽車行業亂象專項整治，規範行業數據訊息發布，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等行為。

陸汽車業穩增長方案重點

在擴消費方面，提出加力推進公共領域車輛全面電動化先行區試點；持續組織開展新能源汽車下鄉活動和縣域充換電設施補短板試點，提升鄉村居民用車電動化水平；落實好新能源汽車車輛購置稅、車船稅減免優惠政策，保障平穩有序過渡。

「方案」指出，要推進智能網聯汽車准入和上路通行試點，有條件批准L3級車型生產准入，推動道路交通安全、保險等法律完善。

汽車出口方面，文件顯示，要加快培育具有國際競爭力的中國品牌；鼓勵汽車及供應鏈企業研發生產適用目的國市場的產品，加強與本地企業合作。

金融服務方面，提出鼓勵銀行業金融機構加大信貸產品支持、支持金融機構為汽車產業鏈企業提供全球資金管理產品、鼓勵保險機構優化汽車出口信用保險業務和服務等三項細化舉措。

在技術創新方面，「方案」提出加快突破汽車晶片、作業系統、人工智慧、固態電池等關鍵技術。這些領域的技術突破將直接影響中國汽車產業的核心競爭力，要求加快組織實施和超前布局汽車領域重大科技專案，支持大中小企業融通創新，充分發揮開源優勢。通過技術創新激發潛在消費需求，以高質量供給引領需求、創造需求。