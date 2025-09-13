快訊

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

客訴買到發霉月餅 微熱山丘道歉「停止生產並退費」

向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

「蘋果官網進不去」iPhone17在陸開賣 果粉熱情搶購

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，大陸用戶搶購熱度較高，線上通路在開放預售後紛紛被擠爆。圖／美聯社
蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，大陸用戶搶購熱度較高，線上通路在開放預售後紛紛被擠爆。圖／美聯社

蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，大陸用戶搶購熱度較高，線上通路在開放預售後紛紛被擠爆，「蘋果官網進不去」、「iPhone 17搶不到」等討論話題衝上微博熱搜。數據顯示，iPhone 17系列預售僅開啟1分鐘，成交量便超越去年全天。

綜合陸媒報導，iPhone 17系列正式開啟預售後，Apple Store的App和網頁都出現了卡在「歡迎頁面」的情況；京東平台官方通路顯示「訪問人數較多，預計需等待15秒」，需要等待才能進入；天貓平台官方旗艦店也出現「延遲開放」的情況。

各家平台也紛紛祭出購買優惠。京東加碼人民幣10億補貼，購買iPhone 17系列享以舊換新最高人民幣2，100元補貼，指定型號國家補貼立省人民幣500元；淘寶頁面顯示，部分iPhone 17系列的產品最高可領取國家補貼15%；淘寶閃購則公告，預售開啟即可下單，19日正式發售後最快30分鐘送達

京東數據顯示，iPhone 17系列預售僅開啟1分鐘，成交量便超越去年全天，再度刷新銷售紀錄。iPhone 17有超過343萬人預約，iPhone 17 Pro Max有超過227萬人預約，iPhone 17 Pro的預約人數則有181萬人。其中，iPhone 17 256GB版成交量遠超上代，成最受歡迎機型。

值得注意的是，9月12日上午，針對最新的iPhone Air何時在大陸發售一事，蘋果公司官網顯示，iPhone Air發售消息將於後續更新，所有機型將在獲得批准後發售。公司對此回應，迫不及待希望用戶能夠體驗iPhone Air。正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出。目前，大陸的蘋果官網可以查看iPhone Air的產品資訊，但沒有提供購買的選項。

蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，線上通路紛紛被擠爆。圖／取自華爾街見聞
蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，線上通路紛紛被擠爆。圖／取自華爾街見聞

淘寶 天貓 人民幣 iPhone Air iPhone 17 Pro

延伸閱讀

吳怡霈2支金融股利爽領20萬！開心換 iPhone 17 零掙扎

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

eSIM踩到實名制紅線？ 蘋果中國突修改iPhone Air發售狀態

Joeman進化輾壓iPhone 17！「變化太大」連AI都認不出

相關新聞

大陸化解地方隱性債務 明年11.5兆元額度提前使用

今年大陸地方政府隱性債務置換接近尾聲，為了穩經濟、防風險，未來地方政府隱性債務化解工作將提前。根據大陸財政部先前公開的化...

美中經貿會談登場前！陸企被列管制清單 陸商務部發起積體電路反歧視調查

美中西班牙經貿會談登場前，美國將23家中國企業列入出口管制實體清單，中國商務部今晚先對美國進口模擬晶片發起反傾銷調查，隨...

「蘋果官網進不去」iPhone17在陸開賣 果粉熱情搶購

蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，大陸用戶搶購熱度較高，線上通路在開放預售後紛紛被擠爆，「蘋果官網進不...

美中經貿戰開打？23陸企遭列出口管制實體清單 陸商務部不滿出招了

美中在西班牙經貿會談登場前先開打。美國商務部工業暨安全局今天以國家安全為由，將23家中國企業列入出口管制實體清單，引發中...

積極推先進製造業 香港尋求成為大陸電動車組裝基地

香港尋求設立需求先進技術的電動汽車組裝基地，基地選址在新界地區。知情人士稱，參與磋商的大陸電動車企包括一汽集團。

美中AI競爭升溫…騰訊傳挖角OpenAI研究員 否認1億薪資

中國近年被美國收緊的晶片等政策「卡脖子」，反而加大爭奪科技人才力度；據美媒報導，知情人士透露，騰訊控股近日開出1億元人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。