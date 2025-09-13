「蘋果官網進不去」iPhone17在陸開賣 果粉熱情搶購

蘋果iPhone 17手機於12日晚上8時開啟預售，大陸用戶搶購熱度較高，線上通路在開放預售後紛紛被擠爆，「蘋果官網進不去」、「iPhone 17搶不到」等討論話題衝上微博熱搜。數據顯示，iPhone 17系列預售僅開啟1分鐘，成交量便超越去年全天。

綜合陸媒報導，iPhone 17系列正式開啟預售後，Apple Store的App和網頁都出現了卡在「歡迎頁面」的情況；京東平台官方通路顯示「訪問人數較多，預計需等待15秒」，需要等待才能進入；天貓平台官方旗艦店也出現「延遲開放」的情況。

各家平台也紛紛祭出購買優惠。京東加碼人民幣10億補貼，購買iPhone 17系列享以舊換新最高人民幣2，100元補貼，指定型號國家補貼立省人民幣500元；淘寶頁面顯示，部分iPhone 17系列的產品最高可領取國家補貼15%；淘寶閃購則公告，預售開啟即可下單，19日正式發售後最快30分鐘送達

京東數據顯示，iPhone 17系列預售僅開啟1分鐘，成交量便超越去年全天，再度刷新銷售紀錄。iPhone 17有超過343萬人預約，iPhone 17 Pro Max有超過227萬人預約，iPhone 17 Pro的預約人數則有181萬人。其中，iPhone 17 256GB版成交量遠超上代，成最受歡迎機型。