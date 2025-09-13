美中經貿會談登場前！陸企被列管制清單 陸商務部發起積體電路反歧視調查

美中西班牙經貿會談登場前，美國將23家中國企業列入出口管制實體清單，中國商務部今晚先對美國進口模擬晶片發起反傾銷調查，隨即又就美國2018年以來對中國積體電路領域的多項制裁，發起反歧視調查，揚言將對美採取相應措施。

這是中國第二次動用反歧視調查。2024年8月，加拿大宣布將對中國電動汽車加徵100%關稅、對鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。中國商務部於2024年9月26日發起反歧視調查，今年3月8日認定加方措施構成歧視性限制，對加拿大進口的菜子油、豌豆等商品加徵100%關稅；對水產品、豬肉加徵25%關稅。

中國商務部官網13日晚上7時50分公告，就美國對中積體電路（IC）領域相關措施發起反歧視立案調查。

公告稱，依據中國「對外貿易法」第7條、第36條規定，任何國家或地區在貿易方面對中國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的，中國可以根據實際情況對該國家或者該地區採取相應的措施。

公告並稱，中國商務部獲得初步證據和訊息顯示，美國對中積體電路領域相關措施，符合中國「對外貿易法」第7條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。

公告提到，根據獲得的初步證據和訊息，本次調查物件為美國對中國積體電路領域相關措施，可包括：

一、2018年以來，美國政府基於對中301調查結果，已經或將要對包括積體電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限制或類似措施。

二、2022年以來，美國政府透過發布相關規則、發送通知函等方式，限制對中國出口積體電路相關產品、製造設備等，限制「美國人」參與中國半導體項目。如2022年10月、2023年10月、2024年12月、2025年1月等發布的規則。

三、2022年以來，美國政府根據「晶片與科學法」（Chips and Science Act）及相關規則，限制相關企業和個人在中國相關領域展開經貿與投資活動等。

四、2025年5月，美國政府發布新聞和指南，限制使用包括華為昇騰晶片在內的中國先進計算積體電路、限制美國人工智慧晶片用於訓練中國人工智慧模型等。

公告還提到，美國在積體電路領域，包括設計、製造、封裝、測試、裝備、零部件、材料、工具在內的各個環節以及具體應用場景等，對中國採取的其他歧視性禁止、限制或類似措施也在本次調查範圍內。

公告顯示，本次調查自2025年9月13日開始，調查期限通常為3個月，特殊情況下可適當延長。

中國商務部並發表答記者問新聞稿作出說明。

中國商務部發言人稱，近年來，美國在積體電路領域對中國採取一系列禁止和限制措施，包括301調查和出口管制措施等。這些保護主義做法涉嫌對中國歧視，是對中國發展先進計算晶片和人工智慧等高科技產業的遏制打壓，不僅危害中國發展利益，還嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

中國商務部發言人表示，中方決定就美國對中積體電路領域相關措施發起反歧視調查，「後續根據實際情況對美採取相應措施」。

中國商務部發言人最後稱，本次調查將堅持公正、公平、公開的原則展開，歡迎包括中國國內產業、企業在內受美方措施影響的各利害關係方積極參與調查。「中方將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益」。