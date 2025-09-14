華為上海辦大會 秀新技術

華為將於18日至20日在上海舉辦華為全聯接大會2025，並展出數智基礎設施產品及行業場景化解決方案，前者如人工智慧（AI）原生網路交換機、高能效算力集群，後者則包括智慧交通、金融風控等。

華為表示，華為全聯接大會2025是面向全行業的盛會，目的是打造開放、合作、共享的平台，與業界共同推動產業發展，構築開放共贏的健康生態。

該大會主題是「躍升行業智慧化」，將從「戰略全景-產業技術-生態發展」等三個視角，解讀華為全面智慧化戰略最新舉措，核心內容涵蓋「創新引領All Intelligence時代」、躍升行業智慧化、共築數智根基及共建數智生態。

華為指出，隨著算力基礎設施性能的持續提升，以及模型深度思考、多模態融合等技術的不斷突破，AI的應用場景和價值正在從量變走向質變，特別是AI推理能力的爆發，為行業核心生產環節使用AI鋪平了道路。

作為行業智慧化轉型的領航者，華為堅定推進全面智慧化戰略，使能百模千態，賦能千行萬業，打造有競爭力的產品，並攜手夥伴和開發者，推出滿足行業場景需要的智慧化解決方案，為智慧化升級注入核心動能。

華為並積極布局具身智慧與機器人領域，有望憑藉其強大的技術實力和產業鏈整合能力，推動人形機器人技術不斷創新和進步。