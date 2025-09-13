美中經貿戰開打？23陸企遭列出口管制實體清單 陸商務部不滿出招了

美中在西班牙經貿會談登場前先開打。美國商務部工業暨安全局今天以國家安全為由，將23家中國企業列入出口管制實體清單，引發中國商務部不滿，反問此時制裁「意欲何為」？隨即公告對美國模擬晶片發起反傾銷調查。

美國工業暨安全局（BIS）官網當地時間12日公告，以國家安全為由將32家企業列入出口管制實體清單（Entity List），其中包括23家中企。

這23家中企包括13家半導體企業、3家生物技術公司、2家科研院所以及3家供應鏈與物流企業。其中，又以上海復旦微電子集團最受矚目，其中國、新加坡分公司與台灣辦事處均被列入；陸媒解讀這是美方要全面封鎖這些中國半導體企業研發生產AI晶片。

公告顯示，上海復旦微電子還被標注「註腳4」（Footnote 4），認定其涉及高性能計算（HPC）及人工智慧（AI）晶片應用，因此相關外國生產的包含美國技術的物項也將被納入出口管制。

對此，中國商務部今晚近7時發布措辭強烈的新聞稿回應。

中國商務部發言人表示，中方注意到，美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物科技、航空航太、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁。美方假藉維護國際秩序和國家安全之名，行單邊、霸淩主義之實，將一己私利淩駕於他國發展權利之上，打壓遏制包括中國在內的各國企業，破壞其他國家之間正常的商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

中國商務部發言人還提到，9月14日起，中美雙方將在西班牙舉行經貿會談，反問：「美方此時對中國企業實施制裁，意欲何為？」

中國商務部發言人最後表示，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部官網晚間7時25分隨即公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查。

公告稱，中國商務部於2025年7月23日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬晶片產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷調查。

公告稱，根據申請人提供的證據和初步審查，申請人相關模擬晶片的合計產量符合中國「反傾銷條例」關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含了反傾銷調查立案所要求內容及有關證據。

公告顯示，即日起，中國商務部對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查，本次調查確定的傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2022年1月1日至2024年12月31日。

被調查產品描述和主要用途為，相關模擬晶片中使用40nm及以上工藝製程的通用接口晶片（CommodityInterface IC Chip）和柵極驅動晶片（Gate Driver ICChip）。

公告說，本次反傾銷調查自2025年9月13日起開始，通常應在2026年9月13日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。