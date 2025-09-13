大陸化解地方隱性債務 明年11.5兆元額度提前使用

今年大陸地方政府隱性債務置換接近尾聲，為了穩經濟、防風險，未來地方政府隱性債務化解工作將提前。根據大陸財政部先前公開的化債計畫，2026年隱性債務置換額度為人民幣2.8兆元（約新台幣11.5兆元）。大陸財政部長藍佛安12日表示，繼續落實好一攬子化債措施，提前下達部分2026年新增地方政府債務限額，靠前使用化債額度，化解存量隱性債務。

第一財經日報報導，大陸財政科學研究院院長楊志勇指出，這代表未來將根據實際需要，科學優化化債方案，看準了就做，這也是財政治理能力提高的表現。

為了防範化解地方政府隱性債務風險，大陸去年第4季推出一攬子化債「組合拳」，其中一大核心就是發行人民幣10兆元（新台幣41兆元）地方政府債券來置換存量隱性債務，實現展期降息，緩釋風險。

根據先前大陸財政部公開的化債計畫，人民幣10兆元（新台幣41兆元）隱性債務置換額度，分布在2024年至2028年，其中2024年、2025年、2026年均為人民幣2.8兆元（約新台幣11.5兆元），2027年和2028年均為人民幣0.8兆元（約新台幣3.3兆元）。

目前2024年人民幣2.8兆元化債額度已經完成發行，這也使得去年底隱性債務餘額大幅減少至人民幣10.5兆元。而2025年的人民幣2.8兆元化債額度中，目前發行規模已經超過人民幣2兆元，今年的隱性債務置換也接近尾聲。由於化債在減輕地方債務利息負擔等方面成效顯著，今年以來有部分專家建議提前使用化債額度。

例如粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，建議下半年加快存量隱性債務置換工作，根據地方隱性債務到期和付息情況，需要實事求是地將化債總額度靠前使用，不必等到明後年再使用。

大陸官方表態2026年靠前使用化債額度人民幣2.8兆元，也引起不同看法。有人猜測明年人民幣2.8兆元的化債額度可能部分提前到今年第4季使用。不過中央財經大學教授溫來成表示，上述表態應該是指明年的化債額度仍在明年使用，但可能會提前到明年第1季集中使用。

當然，無論如何理解，明年人民幣2.8兆元化債額度靠前使用是既定方針。

財達證券常務副總經理胡恒松指出，財政部此舉將進一步加快化債速度，透過資金前置性統籌安排，既能有效緩解地方政府債務壓力，也可釋放更多資金用於支援實體經濟發展，為經濟回升向好注入動力。

溫來成表示，大陸希望在2028年底前基本完成隱性債務清理工作，靠前使用化債額度有助於實現這一目標。目前化債工作成效明顯，大幅緩解了地方財政壓力，當然後續化債工作仍有一些難啃的骨頭，需要加快推動融資平臺公司轉型。

目前地方政府隱性債務多數都由地方政府融資平台公司舉借，隨著化債工作推進，越來越多融資平台公司在剝離政府融資職能，實現轉型。

財政數據顯示，截至2025年6月末，超六成的融資平台實現退出，代表60%以上的融資平台隱性債務已經清零，融資平台改革轉型加快推進。

藍佛安表示，總體看大陸政府負債率處於合理區間，風險安全可控。截至2024年末，政府全口徑債務總額為人民幣92.6兆元，包括國債人民幣34.6兆元、地方政府法定債務人民幣47.5兆元、地方政府隱性債務人民幣10.5兆元，政府負債率為68.7%。這低於G20國家平均政府負債率的118.2%。