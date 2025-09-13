積極推先進製造業 香港尋求成為大陸電動車組裝基地

香港尋求設立需求先進技術的電動汽車組裝基地，基地選址在新界地區。知情人士稱，參與磋商的大陸電動車企包括一汽集團。

彭博報導，港創新科技及工業局回覆稱，根據2022年發布的「香港科技創新發展藍圖」，香港一直積極推動戰略行業的發展，包括先進製造業。

彭博分析，雖然香港以先進製造中心自居，吸引投資並創造就業機會，但高地價和高勞動成本對上述計畫構成挑戰。此外，大陸電動車產業面臨產能過剩情況。

不過，大陸電動車電池製造商和零部件供應商仍在香港設店，以利用香港的金融體系擴大各自的全球布局。

新浪汽車報導，中國一汽董事長邱現東於6月12日，出席2025年香港車展開幕式上表示，未來中國一汽將與香港加強產業合作、生態合作、金融合作和科技創新合作，依託香港國際化創新優勢，積極推動所屬相關企業在港上市，打造新能源汽車關鍵核心技術聯合研發與成果轉化平臺，助力香港打造國際創新科技中心。

智通財經報導，香港財政司司長陳茂波，於6月11日出席2025年香港車展交流晚宴時表示，香港絕對有條件成為大陸車企及產業鏈出海的「落腳點、橋頭堡、充電站、推進器」。一方面，香港擁有蓬勃和全鏈條的籌融資市場和高品質的金融服務，連接全球的資金和投資者，以金融支持內地新汽車工業的全球布局。

另一方面，香港正全力推動創科發展，與粵港澳大灣區的兄弟城市聯動，成為涵蓋研發、商業化到先進製造等功能全面的國際創科中心。並為新能源汽車、智慧交通、車聯網等產業提供更廣闊的試驗空間和應用場景。