中國目標2025年汽車銷量3230萬輛 年增約3%

中國8個部門聯合發布汽車行業穩增長工作方案，當中提到力爭2025年全年汽車銷量3230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1550萬輛左右，年增約20%。方案同時提到要進一步規範汽車業競爭秩序，加強成本調查和價格監測。

據「工信微報」微信公眾號今天公布，中國工業和信息化部、公安部、財政部、交通運輸部、商務部、海關總署、市場監管總局、國家能源局等8部門近日聯合印發「汽車行業穩增長工作方案（2025－2026年）」。

「工作方案」提出，2025年力爭實現全年汽車銷量3230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1550萬輛左右，年增約20%；汽車出口保持穩定增長；汽車製造業增加值年增6%左右。2026年行業運行保持穩中向好發展態勢，產業規模和質量效益進一步提升。

「工作方案」提到，汽車產業是推動新一輪科技革命和產業變革的重要力量，是建設製造強國的重要支撐。當前單邊主義、保護主義加劇，衝擊產業鏈供應鏈穩定；國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足、市場無序競爭等問題仍在，行業穩增長任務依然艱巨。

「工作方案」提到，為實現汽車業發展主要預期目標，會從擴大國內消費、提升供給質量、優化發展環境、深化開放合作等4個方面制定多項措施。

在擴大國內消費方面，會加強推進公共領域車輛全面電動化，推動25個試點城市新增推廣城市公交、出租、物流配送等領域新能源汽車70萬輛以上。持續展開新能源汽車下鄉活動和縣域充換電設施補短板試點，提升鄉村居民用車電動化水平。推進智能網聯汽車准入和上路通行試點，有條件批准L3級車型（有條件自動化）生產准入。

在進一步加大力度促進汽車消費方面，會支持汽車以舊換新、新能源城市公交車及動力電池更新，促進汽車梯次消費、更新消費等。

在進一步規範汽車產業競爭秩序方面，會加強成本調查和價格監測，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。展開汽車業網路亂象專項整治，規範行業數據訊息發布，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等行為。

在提升國際開放合作水平方面，鼓勵汽車及供應鏈企業研發生產適用目的國市場的產品，並引導整車企業穩妥有序展開海外布局。深度參與聯合國世界車輛法規協調論壇（WP.29）工作，牽頭起草更多汽車、動力電池、自動駕駛系統等國際標準法規，提高國際標準法規的影響力。