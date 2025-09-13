中國車企首要出口墨西哥　業界：加稅衝擊難小覷

快訊

中央社／ 台北13日電

墨西哥政府擬對中國與其他亞洲國家汽車調升關稅達50%，墨西哥現為中國車企第一大出口目的國。業界認為，這將削弱中國汽車的價格競爭力、銷量恐承壓，整體影響不容小覷。

墨西哥政府於當地時間10日宣布，擬對中國與其他亞洲國家汽車調升關稅達50%，用意在於保護本地就業。墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）公開表示，中國汽車正以「低於我們所謂的參考價格」進入墨西哥市場。

墨西哥現為中國車企第一大出口目的國。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）統計資料顯示，今年1至7月中國汽車累計出口418萬輛，年增率20%；墨西哥以32.2萬輛占據第一大出口目的國位置。

乘聯分會秘書長崔東樹在第一財經12日報導表示，中國車企長期布局墨西哥，在當地市場占比逐漸攀升，比亞迪、長安、長城等車企對墨西哥出口量上升；加上先前對於可能加徵關稅的預期，許多中國車企提前加大出口墨西哥備貨。

崔東樹認為，高額關稅將導致中國車企出口墨西哥的成本大幅增加，這將削弱中國汽車在墨西哥市場的價格競爭力，對於銷量構成壓力。儘管目前具體關稅細則尚未完全確定，難以精準地判斷影響程度，不過從整體趨勢看，影響不容小覷。

崔東樹建議，對於貿易環境不穩定性，中國車企出口不能侷限在單一市場。對於關稅問題，中國車企應加強在墨西哥的本土化建設、提高本地產量占比，將能有效地降低關稅成本，更好地適應當地市場需求，也能提升品牌形象和競爭力。

標普全球汽車大中華區汽車分析聯合總監陶杲接受第一財經採訪時說，中國目前為全球汽車出口第一大國，年出口量在400萬至500萬輛間，占行業總量25%左右，中國汽車行業對於出口依賴度高。

陶杲認為，中國車企走向全球時，必須遵循本土化戰略，深耕在地化、本土化經營，在目標市場當地建廠現為中國車企出海大趨勢，推估中國車企汽車海外年產量規模將可達400萬輛。

關稅 墨西哥

