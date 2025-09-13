陸工信部等8部門印發方案 2025年力爭全年汽車銷量3230萬輛

大陸工信部等八部門印發「方案」，目標為2025年力爭實現全年汽車銷量3,230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1,550萬輛左右，年增約20%；汽車出口保持穩定增長；2026年，行業運行保持穩中向好發展態勢，產業規模和品質效益進一步提升。推進智慧網聯汽車准入和上路通行試點有條件批准L3級車型生產准入；進一步規範汽車產業競爭秩序 加強成本調查和價格監測。

「汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）」顯示，相關政策措施主要圍繞擴大境內消費、提升供給質量、優化發展環境、深化開放合作四方面展開。

在進一步規範汽車產業競爭秩序方面，「方案」稱加強成本調查和價格監測，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。開展汽車行業亂象專項整治，規範行業數據訊息發布，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等行為。

在擴消費方面，提出加力推進公共領域車輛全面電動化先行區試點；持續組織開展新能源汽車下鄉活動和縣域充換電設施補短板試點，提升鄉村居民用車電動化水平；落實好新能源汽車車輛購置稅、車船稅減免優惠政策，保障平穩有序過渡。

大陸工信部有關負責人在答記者問中指出，汽車產業是國民經濟的支柱產業，產業鏈長、涉及面廣、帶動性強，發揮著工業經濟穩增長的「壓艙石」作用。

大陸工信部有關負責人稱，但也要看到，大陸汽車產業發展面臨的內外部環境日趨嚴峻複雜，海外競爭加劇，有效需求不足、無序競爭等問題仍然存在，行業穩增長任務依然艱巨。

「方案」指出，要推進智能網聯汽車准入和上路通行試點，有條件批准L3級車型生產准入，推動道路交通安全、保險等法律法規完善。

汽車出口方面，文件顯示，要加快培育具有國際競爭力的中國品牌；鼓勵汽車及供應鏈企業研發生產適用目的國市場的產品，加強與本地企業合作。

金融服務方面，「方案」提出鼓勵銀行業金融機構加大信貸產品支持、支持金融機構為汽車產業鏈企業提供全球資金管理產品、鼓勵保險機構優化汽車出口信用保險業務和服務等3項細化舉措。

8月中旬，大陸國務院召開第九次全體會議時強調，要加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點；加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，積極促進民間投資，縱深推進全國統一大市場建設。

L3（有條件自動化），在特定條件下，車輛能夠完全自主駕駛，駕駛員可以在系統請求時接管車輛。L3的關鍵特點是「有條件」，即在特定場景（如高速公路）下，系統可以完全接管駕駛任務。