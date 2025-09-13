快訊

柯文哲交保北檢抗告 理由為何連同業法官都看不下去？

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

陸工信部等8部門印發方案 2025年力爭全年汽車銷量3230萬輛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸工信部等八部門印發「方案」，目標為2025年力爭實現全年汽車銷量3,230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1,550萬輛左右，年增約20%。推進智慧網聯汽車准入和上路通行試點有條件批准L3級車型生產准入。路透
大陸工信部等八部門印發「方案」，目標為2025年力爭實現全年汽車銷量3,230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1,550萬輛左右，年增約20%。推進智慧網聯汽車准入和上路通行試點有條件批准L3級車型生產准入。路透

大陸工信部等八部門印發「方案」，目標為2025年力爭實現全年汽車銷量3,230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1,550萬輛左右，年增約20%；汽車出口保持穩定增長；2026年，行業運行保持穩中向好發展態勢，產業規模和品質效益進一步提升。推進智慧網聯汽車准入和上路通行試點有條件批准L3級車型生產准入；進一步規範汽車產業競爭秩序 加強成本調查和價格監測。

「汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）」顯示，相關政策措施主要圍繞擴大境內消費、提升供給質量、優化發展環境、深化開放合作四方面展開。

在進一步規範汽車產業競爭秩序方面，「方案」稱加強成本調查和價格監測，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。開展汽車行業亂象專項整治，規範行業數據訊息發布，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等行為。

在擴消費方面，提出加力推進公共領域車輛全面電動化先行區試點；持續組織開展新能源汽車下鄉活動和縣域充換電設施補短板試點，提升鄉村居民用車電動化水平；落實好新能源汽車車輛購置稅、車船稅減免優惠政策，保障平穩有序過渡。

大陸工信部有關負責人在答記者問中指出，汽車產業是國民經濟的支柱產業，產業鏈長、涉及面廣、帶動性強，發揮著工業經濟穩增長的「壓艙石」作用。

大陸工信部有關負責人稱，但也要看到，大陸汽車產業發展面臨的內外部環境日趨嚴峻複雜，海外競爭加劇，有效需求不足、無序競爭等問題仍然存在，行業穩增長任務依然艱巨。

「方案」指出，要推進智能網聯汽車准入和上路通行試點，有條件批准L3級車型生產准入，推動道路交通安全、保險等法律法規完善。

汽車出口方面，文件顯示，要加快培育具有國際競爭力的中國品牌；鼓勵汽車及供應鏈企業研發生產適用目的國市場的產品，加強與本地企業合作。

金融服務方面，「方案」提出鼓勵銀行業金融機構加大信貸產品支持、支持金融機構為汽車產業鏈企業提供全球資金管理產品、鼓勵保險機構優化汽車出口信用保險業務和服務等3項細化舉措。

8月中旬，大陸國務院召開第九次全體會議時強調，要加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點；加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，積極促進民間投資，縱深推進全國統一大市場建設。

L3（有條件自動化），在特定條件下，車輛能夠完全自主駕駛，駕駛員可以在系統請求時接管車輛。L3的關鍵特點是「有條件」，即在特定場景（如高速公路）下，系統可以完全接管駕駛任務。

能源 保險 汽車產業

延伸閱讀

美國價格最親民的電動車Nissan Leaf還要再降價！

華郵：摩薩德拒絕從命 迫使內唐亞胡空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

相關新聞

陸委會：應志宏因持有中共身分證已註銷其台灣身分

因涉詐欺案遭通緝在逃的台灣青年應志宏，陸委會13日表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關...

陸工信部等8部門印發方案 2025年力爭全年汽車銷量3230萬輛

大陸工信部等八部門印發「方案」，目標為2025年力爭實現全年汽車銷量3,230萬輛左右，年增約3%，其中新能源汽車銷量1...

瞄準高端顯示市場 TCL華星11月投建8.6代印刷OLED產線

瞄準高端顯示市場 ，大陸彩電龍頭TCL科技發布公告，公司、旗下子公司TCL華星與廣州市政府、廣州經開區管委會共同簽署項目...

情緒消費驅動IP經濟 泡泡瑪特開售「痛金」

瞄準情緒消費驅動IP經濟，搶搭「痛金」消費，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌popop的足金系列12日發售，這是品牌旗下首個足金...

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

蘋果iPhone Air在大陸預售突喊卡，蘋果中國官網昨（12）日突然調整iPhone Air的發售狀態，改為「發售信息...

阿里、百度用自家晶片訓練AI 輝達：繼續努力贏得信任

阿里巴巴使用自家晶片「真武」（Zhenwu），訓練較小的AI人工智慧模型；而百度則正嘗試使用自家的昆侖P800晶片訓練新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。