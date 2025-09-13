星巴克中國出售案 4買家入圍擬10月拍板

星巴克中國將出售部分股權，博裕資本、凱雷集團、紅杉中國、春華資本與殷拓集團（EQT）組成共計4買家入圍最後一輪競標，星巴克中國預計引入1家投資人，結果擬在10月確定。

星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）在7月財報電話會議上，對於星巴克中國將出售部分股權消息正面回應。他表示，尋找有共同願景、價值觀的戰略合作夥伴，正對逾20個有強烈意願機構進行評估，同時希望保留中國業務一定占比股權。

據財新網12日報導，星巴克中國部分股權出售案有新進展，博裕資本、凱雷集團、紅杉中國、春華資本與殷拓集團組成共計4買家入圍最終一輪競標。參與方以PE（私募股權基金）為主，這與先前市場預期的產業資本有較大差別。

報導提到，星巴克中國預計最終只會引入一方做為投資人，結果預計在10月確定。關於入圍最終一輪競標買家背景，其在消費領域均有投資業績。

紅杉中國曾投資古茗、泡泡瑪特、三頓半等消費企業，也與星巴克中國合資成立過投資公司。博裕資本曾投資希音（Shein），目前計畫收購北京華聯（SKP）百貨有限公司部分股權。

凱雷集團曾聯合中信資本收購麥當勞中國股權，凱雷原持有麥當勞中國股權，2023年將股權賣給麥當勞全球套現。

春華資本是肯德基母公司百勝中國重要股東；殷拓集團是一家另類資產管理公司，總部位於瑞典斯德哥爾摩，春華資本與殷拓集團合作競標星巴克中國部分股權出售案。

21世紀經濟報導12日報導指出，星巴克要求4家競標者在10月初以前提出具有約束力的投標，消息人士透露，可能在10月底達成協議。星巴克中國出售部分股權後，具體持股規模未被披露。

星巴克尋求保留其在中國的咖啡豆烘焙工廠控制權，以利品質控管，關於交易結構條款，包括出售部分股份規模在內，仍可協商。星巴克先前表示，將繼續持有中國業務一定占比股權。