陸委會：應志宏因持有中共身分證已註銷其台灣身分

因涉詐欺案遭通緝在逃的台灣青年應志宏，陸委會13日表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關依法註銷應志宏台灣戶籍及中華民國護照。

應志宏在「小紅書」經營「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」帳號，他在簡介裡自稱為「為兩岸統一而生的中國台灣人」，強調2020年疫情初期便是「第一個捐助物資的中國台灣人」。並曾提及其祖父曾參與抗日戰爭，戰後隨國民政府來台。

他在9月8日開直播，拿出自己的大陸護照及身分證，當眾剪掉台灣護照，邊剪邊喊自己「愛中國」，並直呼自己是主動放棄台灣身分，不是台灣人也無所謂。

但陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上披露，應志宏因涉及詐騙集團及洗錢的案件，由台東地檢署通緝中。自2021年潛逃出境迄未返台。梁文傑並表示，應志宏一案政府已經啟動查處程序，如果查證他確實違法，主管機關一定會依法註銷他的台灣戶籍和護照。

陸委會今天確認主管機關核實應志宏已申領了大陸護照及身分證，因此會同相關機關註銷它的台灣戶籍及中華民國護照。但陸委會指出，應志宏的台灣身分雖遭註銷，但其所需負之責任及義務不因而喪失或免除。司法機關仍將依兩岸條例第9條之1規定繼續通緝。

陸委會呼籲，對於宣稱熱愛「祖國」，實則因案而逃跑到大陸的通緝犯，請民眾切勿輕信。