快訊

柯文哲交保北檢抗告 理由為何連同業法官都看不下去？

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：應志宏因持有中共身分證已註銷其台灣身分

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會13日表示應志宏已被註銷台灣身份。（記者廖士鋒/攝影）
陸委會13日表示應志宏已被註銷台灣身份。（記者廖士鋒/攝影）

因涉詐欺案遭通緝在逃的台灣青年應志宏，陸委會13日表示，經主管機關查證，核認應志宏已領用中共身分證及護照，已會同相關機關依法註銷應志宏台灣戶籍及中華民國護照。

應志宏在「小紅書」經營「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」帳號，他在簡介裡自稱為「為兩岸統一而生的中國台灣人」，強調2020年疫情初期便是「第一個捐助物資的中國台灣人」。並曾提及其祖父曾參與抗日戰爭，戰後隨國民政府來台。

他在9月8日開直播，拿出自己的大陸護照及身分證，當眾剪掉台灣護照，邊剪邊喊自己「愛中國」，並直呼自己是主動放棄台灣身分，不是台灣人也無所謂。

但陸委會副主委梁文傑11日在例行記者會上披露，應志宏因涉及詐騙集團及洗錢的案件，由台東地檢署通緝中。自2021年潛逃出境迄未返台。梁文傑並表示，應志宏一案政府已經啟動查處程序，如果查證他確實違法，主管機關一定會依法註銷他的台灣戶籍和護照。

陸委會今天確認主管機關核實應志宏已申領了大陸護照及身分證，因此會同相關機關註銷它的台灣戶籍及中華民國護照。但陸委會指出，應志宏的台灣身分雖遭註銷，但其所需負之責任及義務不因而喪失或免除。司法機關仍將依兩岸條例第9條之1規定繼續通緝。

陸委會呼籲，對於宣稱熱愛「祖國」，實則因案而逃跑到大陸的通緝犯，請民眾切勿輕信。

護照 通緝 陸委會

延伸閱讀

台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

台39間高中有共產黨組織？梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

相關新聞

情緒消費驅動IP經濟 泡泡瑪特開售「痛金」

瞄準情緒消費驅動IP經濟，搶搭「痛金」消費，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌popop的足金系列12日發售，這是品牌旗下首個足金...

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

蘋果iPhone Air在大陸預售突喊卡，蘋果中國官網昨（12）日突然調整iPhone Air的發售狀態，改為「發售信息...

阿里、百度用自家晶片訓練AI 輝達：繼續努力贏得信任

阿里巴巴使用自家晶片「真武」（Zhenwu），訓練較小的AI人工智慧模型；而百度則正嘗試使用自家的昆侖P800晶片訓練新...

中英經貿聯委會北京舉行 王文濤：中方將擴大自英進口

大陸商務部官網12日晚間發布新聞稿表示，9月11日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同主持召開中英經貿聯委會第14...

中美將談TikTok問題 陸商務部籲對話解決各自關切

大陸商務部12日晚間宣布，中美將於9月14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題。隨後商務部又發布新聞稿表示，對於...

滬台青年農業交流 全國農會理事長蕭漢俊：兩岸農業互補

2025滬台青年農業交流合作研討會12日於上海崇明舉辦，有台灣業者表示，把飲食做好也能推動一些兩岸交流，全國農會理事長蕭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。