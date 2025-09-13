中國商務部談TikTok：從沒要求企業違法採集外國數據

快訊

中央社／ 台北13日電

美中將於西班牙舉行會談，當中會談及TikTok等經貿問題。中國商務部表示，中國政府從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。

中國商務部官網12日晚間發布新聞發言人就TikTok問題答記者問。

有記者提問，據中美發布的有關消息，雙方將於14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題，請商務部就此提供進一步訊息。

中國商務部新聞發言人表示，對於TikTok問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批TikTok問題。中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。

該發言人表示，近日，經雙方商定，中美團隊將就TikTok等問題舉行會談。中方敦促美方與中方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

中國商務部12日晚發布訊息，表示中國國務院副總理何立峰14日至17日將率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論「美國單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題」。

美國財政部也表示，TikTok將被列入這次會議中討論。TikTok若不轉為美國持有，恐面臨禁令。

美國總統川普（Donald Trump）此前將TikTok出售美國資產的最後期限，延長至9月17日。

TikTok

