情緒消費驅動IP經濟 泡泡瑪特開售「痛金」

瞄準情緒消費驅動IP經濟，搶搭「痛金」消費，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌popop的足金系列12日發售，這是品牌旗下首個足金系列產品。該產品為IP Baby Molly打造，產品包括黃金串珠、吊墜、金條和擺件等。

上海證券報報導，消費者周先生表示，雖然搞不清楚泡泡瑪特的IP，但女朋友是忠實愛好者，由於她快過生日了，便想著買來作為禮物。他在位於上海高端購物中心港匯恒隆廣場的popop全球首店一共買了9顆足金串珠，共計人民幣1.5萬元（新台幣6萬元）左右。

泡泡瑪特相關負責人表示，以IP為主的集團化始終是泡泡瑪特的核心戰略之一，popop全球首店於今年6月的落地是該戰略中一次非常具有代表意義的嘗試。足金系列上市則不斷延伸著popop的產品邊界，是泡泡瑪特深度延展IP價值的具體體現。

「痛金」是指融入熱門IP元素的黃金製品，其中的「痛」源於二次元文化。近年來，多家黃金珠寶企業相繼推出與知名IP聯名的定價足金飾品，受到年輕消費者青睞。

popop上海港匯恒隆店所推出的「Baby Molly足金系列」新品，擺放在入口顯眼位置，吸引不少路過的市民遊客駐足，還有不少消費者提著品牌購物袋走出門店。

該足金系列產品均採用一口價計價模式，包含人民幣980元、1,380元、1,580元、1,780元、1,880元、2,280元、4,080元及5萬6,800元等價位。

這些一口價足金飾品相較按克重計價產品存在更多溢價空間。以一款售價人民幣1380元、克重約0.7克的一款串珠為例，折算下來每克重約人民幣1,971元。而當日多家黃金珠寶品牌公佈的境內足金飾品價格為每克人民幣1,078元左右。

周先生所前往的popop全球首店，於今年6月開業，呈現了泡泡瑪特旗下知名IP系列珠寶作品。首店開業次日，popop在北京國貿商城開出第二家線下門店。該門店也於9月12日同步發售足金系列新品。

除了popop，泡泡瑪特多家「全球首店」 2025年相繼開業，子品牌營運不斷進階。今年3月，泡泡瑪特在上海中環廣場推出Hirono小野全球首家品牌概念店，透過打造立體化IP敘事，不斷拓展Hirono小野的邊界，完成了從潮玩IP到品牌營運的質變。

今年5月，泡泡瑪特全球首家臻藏店POP MART COLLECTION落子成都高端百貨SKP，成為首個進駐SKP的潮玩品牌，進一步深化了高端藝術收藏圈層的影響力。

消費者對情緒價值的需求，讓泡泡瑪特旗下IP在近年來熱度不斷走高，更在今年上半年實現海內外火爆出圈，這也體現在公司業績中。

泡泡瑪特發布2025年上半年報顯示，上半年營收人民幣138.8億元，年增204.4%；經調整淨利潤人民幣47.1億元，年增362.8%；半年營收突破人民幣百億元，淨利潤超2024全年。