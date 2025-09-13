阿里、百度用自家晶片訓練AI 輝達：繼續努力贏得信任

阿里巴巴使用自家晶片「真武」（Zhenwu），訓練較小的AI人工智慧模型；而百度則正嘗試使用自家的昆侖P800晶片訓練新版文心一言Ernie人工智慧模型。然而兩家公司都沒有完全放棄輝達，仍在使用輝達晶片來開發最尖端的模型。

路透分析，此舉代表大陸科技和AI領域的重大轉變，目前大陸企業在很大程度上，依賴輝達強大的處理器進行AI開發；陸企使用自家晶片訓練AI模型，將進一步削弱輝達在大陸的業務。

科技媒體「The Information」報導，輝達的H20晶片的計算能力不如H100或Blackwell系列，性能仍然超過大陸的替代產品。據三位使用過阿里Zhenwu人工智慧晶片的員工稱，阿里的AI晶片現在足以與輝達H20晶片競爭。Zhenwu晶片的一款更高級版本被設計為性能略優於輝達五年前發布的A100晶片。

百度的昆侖P800雖然不及輝達最新的Blackwell晶片強大，但據兩位員工透露，該晶片是專為大語言模型而設計，能夠同時完成推理和訓練任務。但與輝達H20晶片的性能對比還未知。

和訊網報導，在先前8月29日電話會議上，阿里巴巴已透露AI晶片已有「後備方案」，透過與不同合作夥伴合作，建立多元化的供應鏈儲備。市場將此解讀為大陸國產晶片替代。

「The Information」上月報導DeepSeek選擇華為的晶片作為AI模型，以減少對西方晶片製造商的依賴。

輝達發言人回應表示，不可否認，競爭已到來，輝達將繼續努力，以贏得各地主流開發者的信任和支持。

值得注意的是，在逐漸拋棄美國晶片設計商之際，大陸科技巨擘也持續減少依賴西方晶片製造商。華爾街日報報導，知情人士透露，阿里巴巴攜手中芯國際，生產聚焦於推論的Zhenwu晶片，以及用於訓練的較先進版本，有別於阿里巴巴前一款AI處理器是委由台積電（2330）生產；百度委託哪家公司生產晶片，目前仍未知。

美國對大陸先進人工智慧晶片的出口限制不斷增加，導致大陸企業紛紛擴充自己的人工智慧晶片庫存，而北京方面也對企業使用自主研發技術，施加越來越大的壓力。