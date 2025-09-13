iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

蘋果iPhone Air在大陸預售突喊卡，蘋果中國官網昨（12）日突然調整iPhone Air的發售狀態，改為「發售信息後續更新」，將在獲得批准後發售，正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。

由於iPhone Air採用eSIM卡這一特殊設計，在大陸未能與今年的另外三款iPhone同步發售。專家指出，iPhone Air的延遲發售，或許與電話卡實名制、反電話詐騙等監管問題有關。

界面新聞報導，蘋果公司表示，iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max於12日晚8時起開啟預購，也將在獲批後第一時間啟動iPhone Air的發售。iPhone Air售價人民幣7,999元起。

全新iPhone Air採用極致輕薄設計，厚度僅有0.6公分，重量僅165克，是迄今為止最薄的iPhone。

該機不再配備實體卡槽，將在全球統一採用eSIM的設計，這是蘋果首次全球統一搭載eSIM。卡槽的位置讓給電池，因此電池續航能力相較先前機型將更強。

據蘋果中國官網更新信息顯示，iPhone Air透過eSIM啟動，在境內僅支持啟動型號A3518。用戶可前往中國聯通線下營業廳核驗身分證件並進行啟動。中國聯通是境內唯一受支持的iPhone eSIM電信商。

iPhone Air支持雙eSIM，可啟動兩個eSIM。值得一提的是，使用eSIM需要選擇支持eSIM的電信商及相關的移動通信服務計畫。

儘管eSIM在全球市場早已普及，但在大陸一直未全面開放，長期侷限於穿戴式裝置。今年7月，中國聯通發布的白皮書中更新eSIM手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動等要求，以確保操作在監管可控範圍內進行。