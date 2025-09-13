快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果。（路透）
蘋果。（路透）

蘋果iPhone Air在大陸預售突喊卡，蘋果中國官網昨（12）日突然調整iPhone Air的發售狀態，改為「發售信息後續更新」，將在獲得批准後發售，正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。

由於iPhone Air採用eSIM卡這一特殊設計，在大陸未能與今年的另外三款iPhone同步發售。專家指出，iPhone Air的延遲發售，或許與電話卡實名制、反電話詐騙等監管問題有關。

界面新聞報導，蘋果公司表示，iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max於12日晚8時起開啟預購，也將在獲批後第一時間啟動iPhone Air的發售。iPhone Air售價人民幣7,999元起。

全新iPhone Air採用極致輕薄設計，厚度僅有0.6公分，重量僅165克，是迄今為止最薄的iPhone。

該機不再配備實體卡槽，將在全球統一採用eSIM的設計，這是蘋果首次全球統一搭載eSIM。卡槽的位置讓給電池，因此電池續航能力相較先前機型將更強。

據蘋果中國官網更新信息顯示，iPhone Air透過eSIM啟動，在境內僅支持啟動型號A3518。用戶可前往中國聯通線下營業廳核驗身分證件並進行啟動。中國聯通是境內唯一受支持的iPhone eSIM電信商。

iPhone Air支持雙eSIM，可啟動兩個eSIM。值得一提的是，使用eSIM需要選擇支持eSIM的電信商及相關的移動通信服務計畫。

儘管eSIM在全球市場早已普及，但在大陸一直未全面開放，長期侷限於穿戴式裝置。今年7月，中國聯通發布的白皮書中更新eSIM手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動等要求，以確保操作在監管可控範圍內進行。

iPhone Air iPhone 17 Pro

延伸閱讀

燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售 預購王是這款

eSIM踩到實名制紅線？ 蘋果中國突修改iPhone Air發售狀態

空氣不如蘋果香！紐西蘭蘋果「香脆甜魔力」，從阿嬤到型男都被圈粉

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

相關新聞

阿里、百度用自家晶片訓練AI 輝達：繼續努力贏得信任

阿里巴巴使用自家晶片「真武」（Zhenwu），訓練較小的AI人工智慧模型；而百度則正嘗試使用自家的昆侖P800晶片訓練新...

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

蘋果iPhone Air在大陸預售突喊卡，蘋果中國官網昨（12）日突然調整iPhone Air的發售狀態，改為「發售信息...

中英經貿聯委會北京舉行 王文濤：中方將擴大自英進口

大陸商務部官網12日晚間發布新聞稿表示，9月11日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同主持召開中英經貿聯委會第14...

中美將談TikTok問題 陸商務部籲對話解決各自關切

大陸商務部12日晚間宣布，中美將於9月14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題。隨後商務部又發布新聞稿表示，對於...

滬台青年農業交流 全國農會理事長蕭漢俊：兩岸農業互補

2025滬台青年農業交流合作研討會12日於上海崇明舉辦，有台灣業者表示，把飲食做好也能推動一些兩岸交流，全國農會理事長蕭...

油罐車事件後 陸修法加強重點液態食品道路散裝運輸監管

大陸官媒新京報去年夏天披露油罐車卸完煤制油後直接裝運食用大豆油，震驚大陸社會。為此，大陸官方修改的食品安全法則明定「加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。