中英經貿聯委會北京舉行 王文濤：中方將擴大自英進口

大陸商務部官網12日晚間發布新聞稿表示，9月11日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同主持召開中英經貿聯委會第14次會議，就貿易、投資、多邊和區域等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

王文濤表示，中英兩國具有廣泛共同利益，雙邊貿易規模大、投資領域廣，經貿合作是中英關係的壓艙石。中英經貿聯委會時隔七年再次舉行，是深化兩國經貿關係的務實舉措，兩國民眾都將從中獲得實際利益。

王文濤說，中方讚賞英國今年擔任第25屆投洽會和第五屆消博會主賓國，歡迎更多英資企業投資中國。中方將擴大自英國進口，鼓勵中國企業投資英國，希望英方依法保護中國企業合法權益。中方願與英方一道，共同維護自由貿易和多邊貿易體制。

凱爾則表示，英方高度重視對華經貿合作，看好中國市場機遇，願擴大英中服務貿易，鼓勵兩國雙向投資，加強產業合作，並共同維護多邊貿易體制，推動雙方在世貿組織框架內的合作。

根據大陸商務部新聞稿，中英雙方同意召開中英世貿組織聯合工作組、貿易救濟交流與合作機制和服貿工作組會議；發揮好中英出口管制工作組作用，便利合規兩用物項貿易；加強投資政策交流合作，創造公平、非歧視的營商環境；加強新能源、醫藥、先進製造、金融等領域合作，擴大地方、企業間合作；加強標準領域合作，推動技術合作。

新聞稿稱，中英雙方還簽署了《關於建立中英世貿組織聯合工作組的諒解備忘錄》《關於建立中英貿易救濟交流與合作機制的諒解備忘錄》。會後，王文濤和凱爾與部分英資企業，以及英中貿協和中國英國商會代表交流。