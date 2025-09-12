聽新聞
0:00 / 0:00

中英經貿聯委會北京舉行 王文濤：中方將擴大自英進口

聯合報／ 大陸中心／即時報導
時隔七年，中英經貿聯委會11日再次於北京舉行，由大陸商務部長王文濤（右）與英國商貿大臣凱爾共同主持。圖／取自大陸商務部官網
時隔七年，中英經貿聯委會11日再次於北京舉行，由大陸商務部長王文濤（右）與英國商貿大臣凱爾共同主持。圖／取自大陸商務部官網

大陸商務部官網12日晚間發布新聞稿表示，9月11日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同主持召開中英經貿聯委會第14次會議，就貿易、投資、多邊和區域等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

王文濤表示，中英兩國具有廣泛共同利益，雙邊貿易規模大、投資領域廣，經貿合作是中英關係的壓艙石。中英經貿聯委會時隔七年再次舉行，是深化兩國經貿關係的務實舉措，兩國民眾都將從中獲得實際利益。

王文濤說，中方讚賞英國今年擔任第25屆投洽會和第五屆消博會主賓國，歡迎更多英資企業投資中國。中方將擴大自英國進口，鼓勵中國企業投資英國，希望英方依法保護中國企業合法權益。中方願與英方一道，共同維護自由貿易和多邊貿易體制。

凱爾則表示，英方高度重視對華經貿合作，看好中國市場機遇，願擴大英中服務貿易，鼓勵兩國雙向投資，加強產業合作，並共同維護多邊貿易體制，推動雙方在世貿組織框架內的合作。

根據大陸商務部新聞稿，中英雙方同意召開中英世貿組織聯合工作組、貿易救濟交流與合作機制和服貿工作組會議；發揮好中英出口管制工作組作用，便利合規兩用物項貿易；加強投資政策交流合作，創造公平、非歧視的營商環境；加強新能源、醫藥、先進製造、金融等領域合作，擴大地方、企業間合作；加強標準領域合作，推動技術合作。

新聞稿稱，中英雙方還簽署了《關於建立中英世貿組織聯合工作組的諒解備忘錄》《關於建立中英貿易救濟交流與合作機制的諒解備忘錄》。會後，王文濤和凱爾與部分英資企業，以及英中貿協和中國英國商會代表交流。

經貿 英國

延伸閱讀

英國、丹麥人權專家來訪 法務部：已研究「防酷刑」如何修法

陸媒指北京對穩定幣方向有變 但報導遭下架

中裔日籍參議員石平遭北京制裁 會駐日代表李逸洋

會見英國商業貿易大臣 陸副總理何立峰：深化中英經貿合作

相關新聞

滬台青年農業交流 全國農會理事長蕭漢俊：兩岸農業互補

2025滬台青年農業交流合作研討會12日於上海崇明舉辦，有台灣業者表示，把飲食做好也能推動一些兩岸交流，全國農會理事長蕭...

中英經貿聯委會北京舉行 王文濤：中方將擴大自英進口

大陸商務部官網12日晚間發布新聞稿表示，9月11日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同主持召開中英經貿聯委會第14...

中美將談TikTok問題 陸商務部籲對話解決各自關切

大陸商務部12日晚間宣布，中美將於9月14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題。隨後商務部又發布新聞稿表示，對於...

油罐車事件後 陸修法加強重點液態食品道路散裝運輸監管

大陸官媒新京報去年夏天披露油罐車卸完煤制油後直接裝運食用大豆油，震驚大陸社會。為此，大陸官方修改的食品安全法則明定「加強...

大陸設立黃岩島自然保護區 官媒：南海行政管理新階段

大陸官方10日宣布在黃岩島設立自然保護區，引起不少關注，官媒12日做進一步的解讀稱，這是大陸在南海行政管理新階段，即大陸...

大陸財長：政府負債率68.7% 「風險安全可控」

大陸財政部長藍佛安9月12日指出，截至去年底大陸政府全口徑債務餘額人民幣92.6兆元（約合台幣394.2兆元），政府負債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。