中美將談TikTok問題 陸商務部籲對話解決各自關切

大陸商務部12日晚間宣布，中美將於9月14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題。隨後商務部又發布新聞稿表示，對於TikTok問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批TikTok問題。

新聞稿稱，中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。

大陸商務部指出，近日，經雙方商定，中美團隊將就TikTok等問題舉行會談。中方敦促美方與中方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。