滬台青年農業交流 全國農會理事長蕭漢俊：兩岸農業互補

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
全國農會理事長蕭漢俊12日出席2025滬台青年農業交流合作研討會並發表致詞。記者陳湘瑾／攝影
全國農會理事長蕭漢俊12日出席2025滬台青年農業交流合作研討會並發表致詞。記者陳湘瑾／攝影

2025滬台青年農業交流合作研討會12日於上海崇明舉辦，有台灣業者表示，把飲食做好也能推動一些兩岸交流，全國農會理事長蕭漢俊則表示，不僅人要來往，農業技術也應該要來往，兩岸才會一起好。

台商組織「上海市台灣同胞投資企業協會」（上海台協）永續農業工作委員會12日舉辦2025滬台青年農業交流合作研討會、滬台創新中心現代農業分中心揭牌儀式，以及簽訂三項滬台農業農村領域簽署戰略合作協議（投資意向書）。

據了解，台灣方面出席者有全國農會理事長蕭漢俊等兩岸農業代表，大陸方面有國台辦經濟局領導、上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、上海市農委及崇明區領導等出席。

本次是蕭漢俊上任全國農會理事長後第一次到訪大陸。他在致詞時表示，記得2008年到2016年時兩岸農業交流頻繁，以前在高雄，幾乎每一年要接待四到五團的上海團，「但後來就開始走倒退路了」，他表示，希望大家共同營造兩岸友好的氣氛，也很高興大家今天齊聚一堂相互研討學習農業的方方面面。

崇明區區委常委龔偉表示，今天滬台兩地青年子弟和台灣農業專家為共同農業夢想相聚崇明，圍繞永續農業展開深入交流，是兩岸青年對農業高質量發展的探索，也是兩岸同胞心靈契合的生動寫照。

本次參加活動的「東方漁谷」負責人告訴本報記者，近年大家對消費的信任危機開始慢慢出現，台灣做精緻農業，大陸也有很多消費者喜歡吃台灣的好的產品，也算是民生工程，能在這部分有更多交流。吃得先安頓好，也能推動一些兩岸交流。

冬山鄉農會總幹事黃士竑則表示，這次來崇明島看看別人怎麼做，可以學什麼東西回去，或是可以協助他們做什麼，因為每個環境生態不一樣，只是多看看農業的部分，或許兩三年後可以用到，像是很多品種跟生態這邊就有辦法弄起來。

蕭漢俊於會後接受本報記者採訪時表示，兩岸經濟依賴程度這麼高，對中美的外銷比重差不多，再考慮到近期的美台關稅，以及大陸對我有許多項目免關稅，「為什麼要壓一邊，把一邊放在旁邊」。

他也提到，兩岸農業可以產生很大互補作用，不僅人要來往，農業技術也應該要來往，兩岸才會一起好。他表示會推動多交流，也呼籲政府多思考，兩岸不要搞得那麼僵。

滬台創新中心現代農業分中心揭牌儀式。記者陳湘瑾／攝影
滬台創新中心現代農業分中心揭牌儀式。記者陳湘瑾／攝影
全國農會理事長蕭漢俊與上海市台辦主任金梅在會後進行交流。記者陳湘瑾／攝影
全國農會理事長蕭漢俊與上海市台辦主任金梅在會後進行交流。記者陳湘瑾／攝影

上海 農會 青年

