滬台農業研討會 全國農會理事長蕭漢俊盼多交流

中央社／ 上海12日電

為促進台灣與上海的農業交流，滬台青年農業交流合作研討會今日在上海崇明島舉行。全國農會理事長蕭漢俊出席活動，並表示兩岸在農業具有互補作用，期待未來人才與技術可以更進一步交流。

由上海市台灣同胞投資協會永續農業工委會主辦的「同耕農業新田、共耘青春夢想」2025滬台青年農業交流活動，今日在上海崇明舉行，近150名兩岸農業專家和相關業者出席。

活動期間，台灣與會者先後參訪了崇明耕旺蝴蝶蘭基地、農業科創薈客廳、太和·好時節田園綜合體、六六九生態園等，了解崇明農業發展空間。

本次活動還簽訂3項滬台農業農村領域簽署戰略合作協議（投資意向書），同時也舉行滬台創新中心農業分中心揭牌儀式。

蕭漢俊出席活動並在致詞時表示，希望兩岸在農業方面可以更進一步好好交流。他對上海這樣的都會區還保有農業感到驚訝，並且稱讚崇明島的生態環境良好，具有後發優勢，就像上海的後花園，可以吸引民眾假日前來體驗農家樂。

蕭漢俊事後受訪時表示，中國大陸是台灣農業外銷的重要地區，農產外銷中國與美國的比重差不多。然而這次美國對台灣徵收20%關稅，相較之下，台灣大部分銷陸農產品在ECFA框架下具有零關稅的優惠，比較有利。

他說，中國大陸跟台灣農業具有互補作用，人才與農業技術都應該多多來往，之後會持續推動交流。

此次也有許多台灣農產業者前來考察中國市場。嘉義大林鎮文心蘭產銷班蝴蝶蘭事業部張育詠表示，他們預計要投資海外據點，地點仍在評估中，先前有觀望過越南，也在考慮中國，目前認為中國的銷售市場與生產成本具有優勢。

宜蘭冬山鄉農會總幹事黃士竑表示，這次主要想來崇明島進行觀摩，多看看在不同環境不同生態之下的做法，「因為像很多這邊的品種跟生態，他們就有辦法弄起來，我們就沒辦法」，或許台灣也可以跟這邊學習。

上海 美國

