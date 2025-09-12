台男登深圳七娘山失聯5日 官方：已找到遺體

魏姓台灣男子6日在中國大陸深圳市獨自登七娘山失聯，當地出動多支救援隊，昨天找到魏男的遺體。七娘山主峰海拔867公尺，但山勢險峻，不時傳出事故。

新京報今晚報導，一名58歲台灣男子6日在深圳七娘山登山時失聯，家屬隨後報警求助，當地政府、警方和多支民間救援隊伍到現場參與搜救。

根據家屬發布的尋人啟事，魏姓男子6日中午1時左右在七娘山登頂，約下午4時45分後聯繫不上。

據報導，深圳市南澳街道辦事處表示，登山失聯的台灣男子已找到，無生命體徵。一名參與搜救的人員說，失聯男子遺體在11日找到，他們已撤離現場；另一名搜救人員說，期間他們曾出動搜救犬和無人機進行搜救。

公開訊息顯示，七娘山位於大鵬半島南端，三面環海，主峰海拔867.4公尺，為深圳第二高山。山上有7座山峰，以擁有絕美的海景著稱，但山勢險峻，徒步路線極具挑戰性，儘管設立多處未開放區域，仍不時傳出事故。

在此之前的8月10日，一名大陸男子獨自攀登七娘山的望郎歸，登頂拍照打卡後失聯，至今仍未尋獲。