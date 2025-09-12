大陸財長：政府負債率68.7% 「風險安全可控」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸財政部長藍佛安表示，中國大陸目前政府負債率68.7%「處於合理區間，風險安全可控」。（新華社）

大陸財政部長藍佛安9月12日指出，截至去年底大陸政府全口徑債務餘額人民幣92.6兆元（約合台幣394.2兆元），政府負債率68.7%，「處於合理區間，風險安全可控」。

藍佛安在大陸國新辦記者會上針對如何控制債務水準、地方債目前狀況一事表示，截至2024年底，大陸政府全口徑債務總額為92.6兆元，包括國債34.6兆元、地方政府法定債務47.5兆元、地方政府隱性債務10.5兆元，政府負債率為68.7%。

根據IMF今年4月發布的報告，G20國家平均政府負債率118.2%，G7國家平均政府負債率123.2%。同時，大陸的政府債務「對應著大量優質資產」。總體看其政府負債率「處於合理區間，風險安全可控」。

藍佛安說，去年第四季，按照中共黨中央、國務院決策部署，大陸財政部推出了一攬子化債舉措。截至今年8月底，一次性增加的人民幣6兆元專項債務限額，已累計發行4兆元。各地置換後，債務平均利息成本降低超過2.5個百分點，可節約利息支出超過4.500億元。

今年以來，全大陸已發行新增地方政府專項債券2.78兆元，其中安排8,000億元，補充政府性基金財力，專門支持地方用於化債。

此外，他還提到，截至2025年6月底，超過六成的融資平台實現退出，意味著60%以上的融資平台隱性債務已經清零，融資平台改革轉型加快推進。

藍佛安並指出，十四五時期，全大陸一般公共預算收入預計達到106兆元，比十三五時期增加17兆元，增長約19%。全大陸一般公共預算支出五年預計超過136兆元，比十三五時期增加26兆元，增長24%。

他表示，在地方政府債務方面，常態化加強監管，形成法定債務「閉環」管理制度體系，對於隱性債務，有序化解存量、堅決遏制增量，風險逐步收斂。在基層財政運行方面，中央財政五年安排對地方轉移支付近50兆元，最大力度下沉財力，地方財政總體運行平穩。

他指出，未來將加快建立健全與高質量發展相適應的政府債務管理機制，在發展中化債、在化債中發展，為經濟行穩致遠提供有力支撐，包含存量、管理、效益等領域。

