印度官員：大陸員工返國 未影響鴻海在印度營運

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
印度政府高層表示，儘管 iPhone 組裝商鴻海 ，要求部分大陸員工於過去數月返國，但在印度的營運預計不會受到顯著干擾。路透
印度政府高層表示，儘管iPhone組裝商鴻海，要求部分大陸員工於過去數月返國，但在印度的營運預計不會受到顯著干擾。

路透報導，印度電子和資訊技術部秘書 S. Krishnan指出：「儘管一些大陸工人因被要求返國而不得不離開，但營運並未真正受到顯著影響。」

Krishnan 解釋，鴻海憑藉清奈廠已運作 5 年，及班加羅爾興建中的新廠，並利用當地、台灣及美國員工，成功維持正常運作。彭博在 7 月曾報導，數百名大陸工程師和技術人員被要求從印度返家。

鴻海與客戶蘋果正積極擴大印度 iPhone 生產，目的在緩解美國總統川普，威脅對大陸商品徵收關稅的潛在衝擊，目前這些關稅因中美貿易談判而暫緩。Krishnan 表示，大陸員工返國原因尚不明朗，鴻海拒絕置評，蘋果也未立即回應。

中印之間的緊張關係，曾因 2020 年喜馬拉雅邊境軍事衝突而一度升級，導致印度實施了大陸投資限制、禁用多款大陸應用程式，並切斷兩國航空客運路線。然而，兩國關係近期已逐漸改善，印度總理莫迪上月在7 年來首次訪中期間，與大陸國家主席習近平舉行了會談。

Krishnan 強調：「我們的理解是，鴻海承諾將實現在印度所有投資...... 他們在印度的擴張非常顯著」。

印度 美國 關係

