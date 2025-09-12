中國官方不放行eSIM 蘋果中國停售iPhone Air

蘋果中國上午突然暫停銷售iPhone Air手機，表示正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。陸媒提到，iPhone Air必須使用eSIM虛擬電話卡，而eSIM如何兼容中國實名制以及防範電信詐騙，仍待探索。

蘋果發表iPhone 17系列手機後，宣布中國將於12日晚上8時開啟預購，9月19日開賣。中國電商平台已開啟新機預約，其中包括iPhone Air。

不過，蘋果中國官網上午突然將iPhone Air的發售狀態改為「發售信息後續更新」，並用紅字提示「所有機型在獲得批准後發售」。這顯示，iPhone Air遭到中國監管部門卡關。

對此，蘋果中國發表聲明說，迫不及待希望用戶能夠體驗iPhone Air，「正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出」。

蘋果中國並表示，一直與營運商合作夥伴及監管機構保持緊密合作，目前正等待可以在中國推出iPhoneAir的最終批覆。中國移動、中國電信和中國聯通也在等待監管機構批准其eSIM智慧手機相關許可，從而面向用戶提供iPhone Air。

iPhone Air是蘋果推出的史上最薄手機。為釋放更多內部空間，iPhone Air取消了實體電話卡槽，僅相容eSIM。

陸媒21世紀經濟報導提到，eSIM在全球市場早已普及，但中國一直沒有全面放開，其應用長期局限於智慧手錶、智慧眼鏡、平板電腦等穿戴設備。

2023年，中國三大電信營運商以「業務維護升級」為由暫停穿戴設備eSIM的新業務辦理，直到今年中國聯通率先重啟，才迎來新一輪試點。

報導引述IDC中國助理研究總監崔凱分析，中國國內未普及eSIM的關鍵原因在於營運商和監管環節。實體卡「一卡一號」變成eSIM「一卡多號」，加上可以遠端寫號、快速換號，更容易被詐騙分子鑽漏洞。eSIM如何相容中國嚴格的實名制和防範電信詐騙等監管框架，還需要探索。

報導提到，蘋果這次為eSIM做了不少本土化安全適配。例如，蘋果中國官網的指南「在中國大陸將eSIM與 iPhone搭配使用」明確要求，用戶必須到聯通營業廳線下啟動，排除了遠程OTA寫卡。並且只有國行版iPhone Air能在中國大陸使用eSIM，出境後才能配置海外營運商服務。

今年7月，中國聯通發布的「中國聯通5G AI終端白皮書」中也更新了eSIM手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動、引入地理位置精準校驗等要求，以確保eSIM操作在中國官方監管可控範圍內進行。