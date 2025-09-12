中國還會推出經濟刺激政策？ 官方稱始終留有後手

外界關注中國是否會為了達成經濟成長年度目標推出新的經濟支持政策。中國財政部長藍佛安今天說，財政政策統籌考慮防風險和促發展，「始終留有後手」，未來財政政策發力空間依然充足。

澎湃新聞報導，藍佛安今天在國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，下一步，財政部門將繼續保持政策的連續性、穩定性，增強靈活性、預見性，加強對形勢的前瞻研判，做好政策儲備，主動靠前發力，為經濟社會高品質發展貢獻財政力量。

藍佛安說，財政政策統籌考慮防風險和促發展，始終留有後手，未來財政政策發力空間依然充足。

他並表示，截至2024年末，中國政府全口徑債務總額為人民幣92.6兆元（約新台幣393.6兆元），包括國債34.6兆元、地方政府法定債務47.5兆元、地方政府隱性債務10.5兆元，政府負債率為68.7%。政府負債率處於合理區間，風險安全可控。

中國官方公布的7月份經濟數據中，社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及70個大中城市商品住宅銷售價格等指標，不是增幅創今年新低就是持續下滑。專家認為，房市疲軟是中國通縮壓力的罪魁禍首。

中國上半年經濟增速5.3%、超越全年5%左右的目標，這使得中國政府可以容忍下半年經濟增速適度放緩，當局是否會在第3季或第4季推出新的經濟支持政策受到關注。

西京研究院院長趙建8月撰文表示，上半年經濟增速5.3%的背後是很多政策透支，中美關稅戰的風險也是遞延的。如果政策開始退坡和中美關稅戰休戰期到期，那麼下半年的穩增長壓力會極其巨大。如果房市再穩不住，下半年的經濟在總量上很難會有明顯起色。