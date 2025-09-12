快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

中國還會推出經濟刺激政策？ 官方稱始終留有後手

中央社／ 台北12日電

外界關注中國是否會為了達成經濟成長年度目標推出新的經濟支持政策。中國財政部長藍佛安今天說，財政政策統籌考慮防風險和促發展，「始終留有後手」，未來財政政策發力空間依然充足。

澎湃新聞報導，藍佛安今天在國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，下一步，財政部門將繼續保持政策的連續性、穩定性，增強靈活性、預見性，加強對形勢的前瞻研判，做好政策儲備，主動靠前發力，為經濟社會高品質發展貢獻財政力量。

藍佛安說，財政政策統籌考慮防風險和促發展，始終留有後手，未來財政政策發力空間依然充足。

他並表示，截至2024年末，中國政府全口徑債務總額為人民幣92.6兆元（約新台幣393.6兆元），包括國債34.6兆元、地方政府法定債務47.5兆元、地方政府隱性債務10.5兆元，政府負債率為68.7%。政府負債率處於合理區間，風險安全可控。

中國官方公布的7月份經濟數據中，社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及70個大中城市商品住宅銷售價格等指標，不是增幅創今年新低就是持續下滑。專家認為，房市疲軟是中國通縮壓力的罪魁禍首。

中國上半年經濟增速5.3%、超越全年5%左右的目標，這使得中國政府可以容忍下半年經濟增速適度放緩，當局是否會在第3季或第4季推出新的經濟支持政策受到關注。

西京研究院院長趙建8月撰文表示，上半年經濟增速5.3%的背後是很多政策透支，中美關稅戰的風險也是遞延的。如果政策開始退坡和中美關稅戰休戰期到期，那麼下半年的穩增長壓力會極其巨大。如果房市再穩不住，下半年的經濟在總量上很難會有明顯起色。

財政 風險

延伸閱讀

教師節禮金各縣市不一 鄭英耀籲多給老師鼓勵

美日財長重申匯率應由市場決定 仍保留特定情況干預空間

財劃法爭議延燒卓揆邀商討 張麗善：離島分配不應成為難題

卓榮泰明協商財劃法 黃偉哲：會出席並表達南部強烈不公平心聲

相關新聞

eSIM踩到實名制紅線？ 蘋果中國突修改iPhone Air發售狀態

蘋果中國官網12日悄悄調整 iPhone Air 的發售狀態，改為「發售信息後續更新」，所有機型將在獲得批准後發售。蘋果...

籲海協會協助50位陸配除籍 羅文嘉：正式回覆前陸配現有權利不受影響

今年初的上萬名陸配除籍案，曾引起不少爭論，大陸官媒日前在國台辦記者會上披露海基會去函海協會希望提供除籍文件，對此海基會秘...

大陸設立黃岩島自然保護區 官媒：南海行政管理新階段

大陸官方10日宣布在黃岩島設立自然保護區，引起不少關注，官媒12日做進一步的解讀稱，這是大陸在南海行政管理新階段，即大陸...

大陸財長：政府負債率68.7% 「風險安全可控」

大陸財政部長藍佛安9月12日指出，截至去年底大陸政府全口徑債務餘額人民幣92.6兆元（約合台幣394.2兆元），政府負債...

印度官員：大陸員工返國 未影響鴻海在印度營運

印度政府高層表示，儘管 iPhone 組裝商鴻海 ，要求部分大陸員工於過去數月返國，但在印度的營運預計不會受到顯著干擾。

大陸國家民委黨組書記換人 已連續三位由漢人接任

大陸國家民委是主管少數民族事務的機關，如今該單位的中共黨組書記換人，由中共統戰部副部長陳瑞峰接任，意味著這已經是連續第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。