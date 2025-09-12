eSIM踩到實名制紅線？ 蘋果中國突修改iPhone Air發售狀態

蘋果中國官網12日悄悄調整 iPhone Air 的發售狀態，改為「發售信息後續更新」，所有機型將在獲得批准後發售。蘋果中國回應稱，迫不及待希望用戶能夠體驗iPhone Air。正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。

由於iPhone Air採用eSIM卡這一特殊設計，在境內未能與今年的另外三款iPhone同步發售。專家指出，iPhone Air 的延遲發售，或許與電話卡實名制、反電話詐騙等監管問題有關。

界面新聞報導，蘋果公司表示，iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max將於9月12日晚8時起開啟預購，也將在獲批後第一時間啟動iPhone Air的發售。

蘋果公司10日凌晨召開秋季新品發布會，發布會上蘋果公公司推出iPhone Air，售價人民幣7,999元起。

全新iPhone Air採用極致輕薄設計，厚度僅有0.6公分，重量僅165克，是迄今為止最薄的iPhone。

該機不再配備實體卡槽，將在全球範圍內統一採用僅支持eSIM的設計，這是蘋果首次全球統一搭載eSIM。卡槽的位置讓給了電池，因此電池續航能力相較先前機型將更強。

據蘋果中國官網更新信息顯示，iPhone Air透過eSIM啟動，在境內僅支持啟動型號A3518。用戶可前往中國聯通線下營業廳核驗身分證件並進行啟動。中國聯通是境內唯一受支持的iPhone eSIM電信商。

此外，iPhoneAir支持雙eSIM，可啟動兩個eSIM。值得一提的是，使用eSIM需要選擇支持eSIM的電信商及相關的移動通信服務計畫。

eSIM全稱Embedded-SIM，即嵌入式SIM，不同於需要插拔的傳統SIM卡，eSIM直接嵌入終端中，大大減少了卡片佔用設備上的空間，可透過無線遠端下載方式進行更新。eSIM卡就被視為多終端連接和物聯網領域理想的身分辨別硬體。

據GSMA研報預測，2025年年底全球將約有10億eSIM智慧手機連接，2030年將增長至69億，占智慧手機連接總數四分之三。

儘管 eSIM 在全球市場早已普及，但在境內一直未全面開放，應用長期侷限於穿戴式裝置。今年 7 月，中國聯通發布的白皮書中更新了 eSIM 手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動等要求，以確保操作在監管可控範圍內進行。

蘋果已為 eSIM 做了不少本土化安全適配，如要求用戶必須到聯通營業廳線下開通，排除了遠程 OTA 配置號碼，且只有陸版 iPhone Air 能在境內使用 eSIM。

不過，這也引發了使用者對實用性的討論，尤其是出境體驗和海外使用者使用的問題。

目前，中國行動和中國電信均表示，eSIM 手機業務已準備就緒，很快就會向用戶開放。