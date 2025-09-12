大陸國家民委黨組書記換人 已連續三位由漢人接任

大陸國家民委是主管少數民族事務的機關，如今該單位的中共黨組書記換人，由中共統戰部副部長陳瑞峰接任，意味著這已經是連續第三位漢人主管國家民委這一機構。

青海日報12日披露，中共青海省委書記吳曉軍、省長羅東川帶隊，在北京共同或分別拜會「中央和國家有關部委」，參加會談者包含「中央統戰部副部長、國家民委黨組書記陳瑞峰」。

這項消息顯示，陳瑞峰已接替潘岳成為大陸國家民委黨組書記，料將於近期被任命為國家民委主任。

現任大陸國家民委主任為潘岳，根據官網，也仍顯示他是黨組書記，但1960年出生的他，今年8月已被增補為大陸全國政協委員、政協文化文史和學習委員會副主任。

公開資料顯示，陳瑞峰是漢族，生於1966年5月，現為中共二十屆中央候補委員，他曾任中宣部宣教局局長、2016年任武漢市委副書記，2018年底任隨州市委書記，2020年7月轉任青海省委常委、宣傳部部長。2021年1月任青海省委常委、西寧市委書記。2023年3月，回北京出任中共中央統戰部副部長、大陸國家宗教事務局局長。

港媒星島日報日前指出，中共統戰部高層最近陸續調整，包括前常務副部長陳小江早轉任新疆自治區黨委書記，和副部長、國家宗教局局長陳瑞峰已任大陸國家民委黨組書記，預計將接替潘岳出任民委主任等。

根據中共統戰部官網，目前部長是中共政治局委員李干杰，其餘領導有分管日常工作的副部長（正部長級）沈瑩、副部長兼民委主任潘岳、副部長兼國僑辦主任陳旭、副部長林銳、中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組組長劉軍川、副部長兼宗教事務局長陳瑞峰、副部長王瑞軍、副部長馬利懷。

值得一提的是，這已是連續三位大陸國家民委黨組書記由漢人出任，從2020年的陳小江開始、到2022年的潘岳、以及2025年的陳瑞峰。上一位少數民族官員執掌大陸國家民委是蒙古族的巴特爾，他曾任內蒙古自治區政府主席，2016年轉任國家民委主任兼黨組書記，2018年當選大陸政協副主席，成為「副國級」官員，2020年底卸下國家民委職務。

另據新華社消息，十四屆大陸全國人大常委會第十七次會議11日上午分組審議了「民族團結進步促進法草案」。