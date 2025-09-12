快訊

陸媒指北京對穩定幣方向有變 但報導遭下架

中央社／ 香港12日電

據報導，北京當局近期對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，但相關報導其後遭下架。

星島日報今天報導，大陸財新網昨天報導了相關消息，內容大致指大陸對於穩定幣、加密貨幣政策風向有所變動，多家大型網際網路公司或將逐步退出加密貨幣相關業務，多家央企和中資銀行在港機構也可能暫時不參與香港穩定幣牌照申請。

但據報導，財新網昨晚刪除了相關報導。

星島日報的報導引述香港股票分析師協會主席鄧聲興說，大陸對虛擬資產態度一向審慎，假設上述報導屬實，中資金融機構不參與香港首批穩定幣牌照申請是可以理解的。

他說，大陸央企等機構的不參與短期可能會削弱外界對香港穩定幣市場的期待。但他說，為了推動人民幣國際化，待市場成熟後，大陸央企等機構仍有機會參與。

香港當局正致力發展穩定幣，規管穩定幣經營的條例已於8月生效。金融管理局早前表示，截至8月底，有意申請穩定幣牌照的企業有77家，涉及銀行、科技企業，證券公司、電商、支付機構等。

貨幣 香港 穩定幣

相關新聞

墨西哥擬對陸徵最高50%關稅！陸商務部：「對單邊霸凌妥協」望墨方三思

對於墨西哥有意對中國多項商品徵中最高50%稅率的關稅，大陸商務部發言人近凌晨發布訊息回應指稱，墨方任何的單邊加稅舉動，即...

陸媒指北京對穩定幣方向有變 但報導遭下架

據報導，北京當局近期對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，但相關...

大陸與印尼啟動雙邊本幣結算框架 範圍擴至國際收支全部項目

據中國人民銀行官網，9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架，將本幣結算範圍拓展至...

陸2025年前八月汽車銷量報佳音 衝上2,000萬輛

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，首次雙雙超過2...

陸星巴克買家 四機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中國業務...

淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡...

