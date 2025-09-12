陸媒指北京對穩定幣方向有變 但報導遭下架

據報導，北京當局近期對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，但相關報導其後遭下架。

星島日報今天報導，大陸財新網昨天報導了相關消息，內容大致指大陸對於穩定幣、加密貨幣政策風向有所變動，多家大型網際網路公司或將逐步退出加密貨幣相關業務，多家央企和中資銀行在港機構也可能暫時不參與香港穩定幣牌照申請。

但據報導，財新網昨晚刪除了相關報導。

星島日報的報導引述香港股票分析師協會主席鄧聲興說，大陸對虛擬資產態度一向審慎，假設上述報導屬實，中資金融機構不參與香港首批穩定幣牌照申請是可以理解的。

他說，大陸央企等機構的不參與短期可能會削弱外界對香港穩定幣市場的期待。但他說，為了推動人民幣國際化，待市場成熟後，大陸央企等機構仍有機會參與。

香港當局正致力發展穩定幣，規管穩定幣經營的條例已於8月生效。金融管理局早前表示，截至8月底，有意申請穩定幣牌照的企業有77家，涉及銀行、科技企業，證券公司、電商、支付機構等。