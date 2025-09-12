大陸與印尼啟動雙邊本幣結算框架 範圍擴至國際收支全部項目

據中國人民銀行官網，9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架，將本幣結算範圍拓展至國際收支全部項目。同日，兩國央行還啟動了二維碼互聯互通合作項目。

今年5月，中國和印度尼西亞兩國央行簽署合作備忘錄，將2020年雙方建立的促進經常帳戶交易和直接投資本幣結算框架升級為LCT框架。9月11日，兩國央行行長共同宣布LCT框架正式啟用，進一步便利本幣在雙邊貿易和投資中的使用。

兩國央行行長還宣布，中國—印尼跨境二維碼互聯互通項目正式啟動雙向試點運行。該項目預計於2025年內正式全面投產，採用本幣結算方式，是雙方支付合作的重要進展。

中國人民銀行行長潘功勝表示，建立雙邊交易本幣結算框架和跨境支付二維碼互聯互通是中印尼雙邊金融合作的重要成果。近年來，中國和印度尼西亞金融合作持續深化發展，順應了兩國經貿關系發展日益緊密的需要。兩國央行將繼續深化在支付系統聯通、本幣使用、金融市場開放聯通以及數字貨幣等領域的合作。

人民日報報導，據介紹，2025年1至7月，中國和印尼在LCT框架下的本幣結算規模達62.3億美元，佔印尼與所有貿易伙伴本幣結算總規模的45%。

報導稱，中國和印度尼西亞兩國央行將建立聯合工作機制，以進一步提高雙邊合作機制化水平，推動金融合作走深走實。

昨亦出席啟動儀式活動的中國銀行董事長葛海蛟致詞時指出，作為印尼首家也是規模最大的中資金融機構，中國銀行始終將推動本幣結算作為服務雙邊經貿合作的重要支點。以此次本幣結算（LCS）向本幣交易（LCT）升級為契機，中國銀行將進一步創新產品服務，續拓展雙邊投資本幣應用場景，助力兩國貿易、投資、金融等領域合作取得更多成果，為中印尼關系行穩致遠貢獻更多力量。