快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸與印尼啟動雙邊本幣結算框架 範圍擴至國際收支全部項目

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架。中國人民銀行行長潘功勝、印尼央行行長佩里·瓦吉約在北京主會場握手慶賀。 中國人民銀行網站
9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架。中國人民銀行行長潘功勝、印尼央行行長佩里·瓦吉約在北京主會場握手慶賀。 中國人民銀行網站

中國人民銀行官網，9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架，將本幣結算範圍拓展至國際收支全部項目。同日，兩國央行還啟動了二維碼互聯互通合作項目。

今年5月，中國和印度尼西亞兩國央行簽署合作備忘錄，將2020年雙方建立的促進經常帳戶交易和直接投資本幣結算框架升級為LCT框架。9月11日，兩國央行行長共同宣布LCT框架正式啟用，進一步便利本幣在雙邊貿易和投資中的使用。

兩國央行行長還宣布，中國—印尼跨境二維碼互聯互通項目正式啟動雙向試點運行。該項目預計於2025年內正式全面投產，採用本幣結算方式，是雙方支付合作的重要進展。

中國人民銀行行長潘功勝表示，建立雙邊交易本幣結算框架和跨境支付二維碼互聯互通是中印尼雙邊金融合作的重要成果。近年來，中國和印度尼西亞金融合作持續深化發展，順應了兩國經貿關系發展日益緊密的需要。兩國央行將繼續深化在支付系統聯通、本幣使用、金融市場開放聯通以及數字貨幣等領域的合作。

人民日報報導，據介紹，2025年1至7月，中國和印尼在LCT框架下的本幣結算規模達62.3億美元，佔印尼與所有貿易伙伴本幣結算總規模的45%。

報導稱，中國和印度尼西亞兩國央行將建立聯合工作機制，以進一步提高雙邊合作機制化水平，推動金融合作走深走實。

昨亦出席啟動儀式活動的中國銀行董事長葛海蛟致詞時指出，作為印尼首家也是規模最大的中資金融機構，中國銀行始終將推動本幣結算作為服務雙邊經貿合作的重要支點。以此次本幣結算（LCS）向本幣交易（LCT）升級為契機，中國銀行將進一步創新產品服務，續拓展雙邊投資本幣應用場景，助力兩國貿易、投資、金融等領域合作取得更多成果，為中印尼關系行穩致遠貢獻更多力量。

西亞 印尼 中國人民銀行

延伸閱讀

大陸第三艘航艦福建艦出港南下！將首次穿越台海 網傳918入列服役

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

副總統掛保證背書！「夢想巨無霸」鼓勵孩子無懼做自己

相關新聞

首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄...

墨西哥擬對陸徵最高50%關稅！陸商務部：「對單邊霸凌妥協」望墨方三思

對於墨西哥有意對中國多項商品徵中最高50%稅率的關稅，大陸商務部發言人近凌晨發布訊息回應指稱，墨方任何的單邊加稅舉動，即...

大陸與印尼啟動雙邊本幣結算框架 範圍擴至國際收支全部項目

據中國人民銀行官網，9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行正式啟用雙邊交易本幣結算（LCT）框架，將本幣結算範圍拓展至...

陸2025年前八月汽車銷量報佳音 衝上2,000萬輛

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，首次雙雙超過2...

陸星巴克買家 四機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中國業務...

淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。