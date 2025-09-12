墨西哥擬對陸徵最高50%關稅！陸商務部：「對單邊霸凌妥協」望墨方三思

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
墨西哥擬對大陸汽車等多項產品加徵關稅，陸商務部回應望其三思。 中新社
墨西哥擬對大陸汽車等多項產品加徵關稅，陸商務部回應望其三思。 中新社

對於墨西哥有意對中國多項商品徵中最高50%稅率的關稅，大陸商務部發言人近凌晨發布訊息回應指稱，墨方任何的單邊加稅舉動，即便是在世貿規則框架內，都會被認為是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。中方不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。中方堅決反對各種損害中方利益的做法，將根據實際情況採取必要措施，堅決維護合法權益。

商務部發言人以答記者問方式進行回應。有記者問，據報導，墨西哥擬對包括中國在內的未與墨簽署自貿協定的國家，將汽車、玩具、鋼鐵、紡織品和塑膠製品等約1400項稅目產品的進口關稅稅率提升至10%—50%。同時有分析認為，墨西哥的提稅措施符合美方長期以來的遏止企圖，可服務未來墨與北美夥伴進行貿易談判，並契合「墨西哥計畫」策略加強國內生產與消費。商務部對此有何評論?

發言人答稱，我們注意到有關報導，將密切關注墨方提稅動向，並對有關最終措施進行認真評估。在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。

他表示，在此背景下，墨方任何的單邊加稅舉動，即便是在世貿規則框架內，都會被認為是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。相關措施一旦落地，不僅會損害包括中國在內的相關貿易夥伴的利益，也會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。中墨互為重要的經貿夥伴，我們不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。

他強調，中方一貫主張各方透過平等對話協商解決經貿分歧，反對任何形式的單邊主義、保護主義以及歧視性排他性措施，堅決反對各種損害中方利益的做法。中方將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

