淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡亂象，強化平台內容管理，處置違法違規帳號。

據「網信中國」微信公號消息，部分帳號以「商業合作」為名非法牟利。如微信公眾號「通信圈」及抖音、微博等平台的「券業行家」、「煤文化」帳號，長期發布企業負面信息，借「茶水費」名義向企業索要高額費用，甚至以虛假信息威脅企業續簽合同。這些帳號已被關閉，主體被列入黑名單。

中通社指出，有帳號通過歪曲解讀公開信息，惡意詆毀企業聲譽。微信公眾號「國際投行研究報告」、「IPO超級情報局」及百度百家號「博望財經」等，炒作上市公司負面信息，發布「業績存疑」、「營收下滑」等不實內容誤導公眾，干擾企業經營，相關帳號已被禁言。

報導稱，金融領域同樣深受其害。微信公眾號「固收嘚啵李」、「鈔票不睡覺」及今日頭條、微博等平台的「首席商業智慧」、「九號財經」等帳號，以「標題黨」、「小作文」形式捏造銀行、信託機構「業績爆雷」、「兌付逾期」等虛假信息，擾亂金融市場穩定。這些帳號已被關閉或禁言。

此外，部分帳號通過不實測評擾亂市場秩序。如抖音、小紅書等平台的「大嘴博士」帳號，與某美妝企業存在利益勾連，針對競爭對手發布無法律效力的測評信息，誤導消費者，破壞公平競爭，相關帳號已被禁言。

有評論指，此次專項行動通過曝光典型案例，督促平台加強內容審核，健全投訴舉報機制，旨在營造公平、透明的網絡營商環境，為企業健康發展保駕護航。