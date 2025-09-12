今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，圖為9月11日在海口登場的「2025海南金秋車展暨智能網聯新能源車展」。（中新社）
今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，圖為9月11日在海口登場的「2025海南金秋車展暨智能網聯新能源車展」。（中新社）

中國汽車工業協會11日舉行月度信息發布會，今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，年增率均保持兩位數增長。　

據中新社報導，中國汽車工業協會副秘書長陳士華在會上表示，8月，中國宏觀經濟景氣水平總體繼續保持擴張，當月汽車產銷年比保持10%以上增長，其中新能源汽車和汽車出口繼續呈現良好態勢。「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策持續發力，個人消費貸款財政貼息等政策及時出台，企業新車型投放熱情較高，行業綜合整治「內捲」工作繼續顯效，汽車總體運行平穩。 　　

中國汽車工業協會當日公布的數據顯示，今年1至8月，中國汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，分別較去年同期增長12.7%和12.6%。

其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，年比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。

8月，汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，月比分別增長8.7%和10.1%，年比分別增長13.0%和16.4%。其中，8月，新能源汽車產銷分別完成139.1萬輛和139.5萬輛，年比分別增長27.4%和26.8%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.8%。 　　

出口方面，1至8月，大陸汽車出口429.2萬輛，年比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，年比增長87.3%。8月，汽車出口61.1萬輛，月比增長6.2%，年比增長19.6%。其中，新能源汽車出口22.4萬輛，年比增長1倍。

能源 規模

延伸閱讀

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

8月營收／晶華年增14% 雲品年增5.5%

8月營收／台泥年減6.1% 亞泥年減15%

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

相關新聞

台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

我方政府近期積極查處民眾領取大陸證件，並收緊規定，納入「定居證」。最新傳出有在大陸的台商收到移民署發函通知，要求說明沒有...

大摩看好騰訊AI將帶來獲利成長10%至46% 原因曝光

摩根大通最新報告指出，隨著微信將交易功能與AI智能體和消費者洞察深度結合，騰訊有望在2030年實現高達人民幣4,260億...

今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

中國汽車工業協會11日舉行月度信息發布會，今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，年增率均保持兩位數增長...

淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡...

去年成交額1.89兆人民幣 陸中部技術合同金額大躍進

「2025長江科技創新要素大會暨中部技術經理人大賽」系列活動11日在武漢舉行，會上發布的《中部技術轉移發展報告2024》...

星巴克擬售陸業務 4機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒11日報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。