今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

中國汽車工業協會11日舉行月度信息發布會，今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，年增率均保持兩位數增長。

據中新社報導，中國汽車工業協會副秘書長陳士華在會上表示，8月，中國宏觀經濟景氣水平總體繼續保持擴張，當月汽車產銷年比保持10%以上增長，其中新能源汽車和汽車出口繼續呈現良好態勢。「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策持續發力，個人消費貸款財政貼息等政策及時出台，企業新車型投放熱情較高，行業綜合整治「內捲」工作繼續顯效，汽車總體運行平穩。

中國汽車工業協會當日公布的數據顯示，今年1至8月，中國汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，分別較去年同期增長12.7%和12.6%。

其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，年比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。

8月，汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，月比分別增長8.7%和10.1%，年比分別增長13.0%和16.4%。其中，8月，新能源汽車產銷分別完成139.1萬輛和139.5萬輛，年比分別增長27.4%和26.8%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.8%。

出口方面，1至8月，大陸汽車出口429.2萬輛，年比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，年比增長87.3%。8月，汽車出口61.1萬輛，月比增長6.2%，年比增長19.6%。其中，新能源汽車出口22.4萬輛，年比增長1倍。