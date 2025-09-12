聽新聞
星巴克擬售陸業務 4機構入圍

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
星巴克已將博裕資本、紅杉中國等4家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。（路透）
星巴克已將博裕資本、紅杉中國等4家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。（路透）

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒11日報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。

《科創板日報》報導指出，星巴克已將博裕資本、凱雷集團、EQT與紅杉中國列為中國業務出售的最終候選方。目前談判已進入最後一輪，預計在10月底前敲定結果。《封面新聞》報導，紅杉中國方面已證實該公司入圍最後階段。

據稱，星巴克可能保留30%的股權，其餘70%股權將由多家買家分攤，每家持有不到30%的股權。亦即，星巴克依舊是星巴克中國的大股東。

彭博8月初報導，包含博裕資本、凱雷投資集團、殷拓、方源資本、KKR、高瓴和春華資本在內的一些私募股權公司，以及科技巨頭騰訊和京東等10多家公司入圍第二輪投資名單。

界面新聞指出，此前，高瓴、凱雷等資方在參與星巴克中國股權競購時，給出的企業估值約為50至60億美元（約合台幣356億元至427億元）。

在7月底召開的2025年第3季度財報電話會上，星巴克董事長兼CEO倪睿安（Brian Niccol）曾表示，超過20家機構對星巴克中國業務感興趣，「我們對中國市場的信心與承諾不變，並希望保留中國業務相當比例的股權。」

7月29日，星巴克發布了2025財年第三季度（截至2025年6月29日）財報，大陸市場的營收增長8%至7.9億美元（約台幣235億元），同店銷售額上漲2%，但平均客單價下降4%。截至三季度末，星巴克在大陸門市數量為7,828家，新開70家門市，新進入17個縣級市場。

21世紀經濟報導指出，星巴克近幾年在中國市場已相對處於被動狀態。大陸本土平價咖啡品牌不僅營收遠遠甩開星巴克，門店數同樣遠遠超越星巴克。截至今年第二季度末，瑞幸咖啡門店總數達到2萬6,206家，季增8.8%。

大陸另一家本土咖啡品牌「庫迪咖啡」，截至8月門店數也已經超過1.5萬家，且已經實現盈利。

21世紀經濟報導指出，正如星巴克董事長兼CEO倪睿安所說，找到更懂中國的合作方是星巴克在中國擴張的關鍵。因此總體來看，星巴克中國股權必然出售，區別只是最終運營方是誰。

台商突收移民署要求說明未領定居證 陸委會：盡快回覆

我方政府近期積極查處民眾領取大陸證件，並收緊規定，納入「定居證」。最新傳出有在大陸的台商收到移民署發函通知，要求說明沒有...

大摩看好騰訊AI將帶來獲利成長10%至46% 原因曝光

摩根大通最新報告指出，隨著微信將交易功能與AI智能體和消費者洞察深度結合，騰訊有望在2030年實現高達人民幣4,260億...

今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

中國汽車工業協會11日舉行月度信息發布會，今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，年增率均保持兩位數增長...

淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡...

去年成交額1.89兆人民幣 陸中部技術合同金額大躍進

「2025長江科技創新要素大會暨中部技術經理人大賽」系列活動11日在武漢舉行，會上發布的《中部技術轉移發展報告2024》...

星巴克擬售陸業務 4機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒11日報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中...

