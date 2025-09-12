陸星巴克買家 四機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中國業務出售的最終候選方，收購案已進入最後階段。

《科創板日報》報導指出，星巴克已將博裕資本、凱雷集團、EQT與紅杉中國列為中國業務出售的最終候選方。目前談判已進入最後一輪，預計在10月底前敲定結果。《封面新聞》報導，紅杉中國方面已證實該公司入圍最後階段。

據稱，星巴克正洽商出售星巴克中國70%股份，其股權將由多家買家分攤，每家持有不到30%的股權。這意味著，星巴克依舊是星巴克中國的大股東。

彭博8月初報導，包含博裕資本、凱雷、殷拓、方源資本、KKR、高瓴和春華資本在內的私募股權公司及騰訊和京東等十多家公司入圍第二輪投資名單。