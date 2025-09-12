陸2025年前八月汽車銷量報佳音 衝上2,000萬輛

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，首次雙雙超過2,000萬輛，分別增長12.7%和12.6%。

其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，分別增長37.3%和36.7%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。

從8月當月數據來看，8月汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，分別年增13%和16.4%。新能源汽車產銷分別完成139.1萬輛和139.5萬輛，分別年增27.4%和26.8%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.8%。

出口方面，1至8月份，汽車出口429.2萬輛，增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，增長87.3%。

中國汽車工業協會中汽協副秘書長陳士華表示，8月大陸宏觀經濟景氣水平總體繼續保持擴張，當月汽車產銷保持10%以上增長。「兩新」政策（設備更新及以舊換新）持續發力，個人消費貸款財政貼息等政策及時推出，企業新車型投放熱情較高，行業綜合整治「內捲」工作繼續顯效，汽車市場總體運行平穩。