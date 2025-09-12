陸2025年前八月汽車銷量報佳音 衝上2,000萬輛

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，首次雙雙超過2,000萬輛，分別增長12.7%和12.6%。

其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，分別增長37.3%和36.7%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。

從8月當月數據來看，8月汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，分別年增13%和16.4%。新能源汽車產銷分別完成139.1萬輛和139.5萬輛，分別年增27.4%和26.8%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.8%。

出口方面，1至8月份，汽車出口429.2萬輛，增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，增長87.3%。

中國汽車工業協會中汽協副秘書長陳士華表示，8月大陸宏觀經濟景氣水平總體繼續保持擴張，當月汽車產銷保持10%以上增長。「兩新」政策（設備更新及以舊換新）持續發力，個人消費貸款財政貼息等政策及時推出，企業新車型投放熱情較高，行業綜合整治「內捲」工作繼續顯效，汽車市場總體運行平穩。

能源

延伸閱讀

馬國亞洲航空有意購買大陸國產C919客機 或成海外首筆訂單

兩岸服貿推進會 北京台辦主任：為台資企業提供最好服務

美中太空角力升級！NASA禁止持美簽大陸公民參與太空計畫

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

相關新聞

首個海外訂單來了？陸產C919客機 亞洲航空傳洽購

馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）傳出正積極商談購買大陸國產大飛機C919。若這筆交易達成，將是這款大陸自主研製的窄...

星巴克擬售陸業務 4機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒11日報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中...

今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

中國汽車工業協會11日舉行月度信息發布會，今年1至8月，中國汽車產銷量首次雙雙超過2,000萬輛，年增率均保持兩位數增長...

陸2025年前八月汽車銷量報佳音 衝上2,000萬輛

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至8月，大陸汽車產銷量分別完成2,105.1萬輛和2,112.8萬輛，首次雙雙超過2...

陸星巴克買家 四機構入圍

星巴克擬出售部分在中國大陸業務，先前吸引超過20家機構角逐，陸媒報導，星巴克已將博裕資本、紅杉中國等四家機構列為中國業務...

淨化營商環境 陸嚴打網路「黑嘴」

大陸國家網信辦11日公布「清朗．優化營商網絡環境的第二批典型案例，整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商環境的網絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。