墨西哥計劃對中國大陸及多個亞洲出口國所生產的汽車等產品，課徵最高可達50%的關稅。墨西哥政府表示，這次對進口關稅的全面改革將保護國內就業，分析師則認為，此舉旨在安撫美國。

大陸外交部昨（11）日表示，中方堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限，損害中方的正當權益，將會根據實際情況堅決維護自身權益，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施。

墨國經濟部長厄伯拉特10日表示，擬議中的這項高關稅措施，將適用於與墨西哥沒有貿易協定國家的1,400多個產品類別，是保護墨西哥產業的措施之一。根據提案，中國大陸、南韓與印度等出口國將受到影響，這項關稅計畫仍需獲國會批准。

新關稅提案現已納入政府本周提交給國會的2026年預算案中，由於執政黨在國會兩院均擁有穩定多數，法案很可能會獲得通過。厄伯拉特說，新關稅措施一旦發布於《官方公報》，就會在公告30天後正式生效。

計畫中要被課徵進口關稅的品項，涵蓋汽車、汽車零件、成衣、紡織品、鋼鐵、玩具與家具等，稅率視類別而定，從10%至50%不等。其中汽車擬議的稅率為50%，遠高於目前對大陸汽車課徵的20%。

厄伯拉特在一場活動中表示：「我們將把稅率最高調升至50%，這是世界貿易組織（WTO）所允許的上限。為什麼？因為這些產品進入墨西哥的價格低於我們所謂的參考價格。」他強調，「主要目的是保護就業」。

彭博指出，墨西哥已是中國大陸汽車的最大出口目的地，這令其北方鄰國美國感到不安。



