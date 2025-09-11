大摩看好騰訊AI將帶來獲利成長10%至46% 原因曝光

摩根大通最新報告指出，隨著微信將交易功能與AI智能體和消費者洞察深度結合，騰訊有望在2030年實現高達人民幣4,260億元的AI相關增量收入，並帶來10%-56%的盈利上行空間，主因AI將極大提升微信生態內的流量轉化效率，使騰訊在電商和本地生活服務領域的議價能力顯著增強，進而佔據商家線索生成預算的更大份額。

華爾街見聞報導，騰訊正站在AI變現的新起點，微信生態的社交-交易-AI深度融合，有望為公司帶來千億級別的增量收入和盈利空間。

據追風交易台最新消息，摩根大通最新研報顯示，隨著微信將交易功能與AI智能體和消費者洞察深度結合，騰訊有望在2030年實現高達4,260億元的AI相關增量收入，帶來10%-56%的盈利上行空間。

這一評估基於社交、交易和生成式AI融合所形成的三個層次價值創造模式。核心邏輯在於，AI將極大提升微信生態內的流量轉化效率，使騰訊在電商和本地生活服務領域的議價能力顯著增強，進而佔據商家線索生成預算的更大份額。

大摩維持騰訊「增持」評級，將目標價上調至685港元，基於19倍的2026年預期本益比。分析師認為，社交應用引入生成式AI將進一步強化其在網路活動中的流量來源角色。

微信已成為中國最具影響力的社交與交易平臺。2024年，微信電商及本地生活服務的GMV（成交總額）約為3兆元，占中國社會消費品零售總額的6%。

摩根大通認為，這一規模尚未充分反映AI賦能的增量空間。微信小程式、支付體系和高頻社交互動，構建了天然的流量與交易閉環，為AI變現奠定堅實基礎。

摩根大通預計，2030年這一滲透率將提升至8%，可變現GMV達到5.4兆元（基準情景），在樂觀情景下甚至可達18.1兆元。

在變現機制方面，騰訊主要通過三大經濟槓桿實現收入增長：提高分成率、交易渠道的增值變現以及AI賦能的推送帶來的增量ARPU。

摩根大通將騰訊AI變現潛力分為三級情景，分別對應不同的業務協同深度和市場滲透率：一級價值創造：AI提升推薦與用戶意圖的相關性，使騰訊成為更高效的線索生成平臺。2030年，騰訊可實現690億元增量收入，主要來自支付和廣告變現，可變現GMV總額為5.4兆元。

該情景假設支付變現率0.6%，電商線索生成變現率1%，本地生活服務線索生成變現率0.5%。

二級價值創造：AI推動電商品類擴張與供應優化，微信在電商市場的角色由流量入口向平臺運營商轉變。GMV在基準情景基礎上增長50%，佣金率提升至1.5%。2030年，騰訊AI相關收入可達1,140億元，可變現GMV總額6.9萬億元。

三級價值創造：AI將微信推至線上消費流量漏斗頂端，主導大部分電商平臺GMV。假設2030年60%的京東、拼多多、唯品會GMV來自微信，騰訊在商家線索生成預算中佔據主導地位。此情景下，騰訊AI相關收入高達4,260億元，可變現GMV 18.1兆元，利潤率假設為70%，對應公司整體盈利56%的上行空間。

摩根大通認為，AI智能體的引入將從根本上改變微信的商業模式。通過更快推斷用戶意圖、提取正確分類和錨定漏斗頂部，AI將顯著提高小程式的轉化率和平均訂單價值。分析顯示，AI智能體對不同交易類別的影響程度存在差異。對於發現和搜索摩擦較高的類別，如本地生活服務、長尾電商和個性化推薦，AI帶來的增量GMV上行空間最大。而對於純交易性質的支付，AI智慧體帶來的上行空間相對有限。

摩根大通指出，一旦微信將交易功能與AI智能體和消費者洞察相結合，大多數用戶消費活動將在平台內進行。這將讓騰訊在面對電商運營商時擁有強大的議價能力，並佔據商家線索生成預算的大量份額。