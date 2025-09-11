艾里森失去世界首富寶座！現任妻子是90後遼寧姑娘 比他小47歲

甲骨文股價10日在美股早盤「直線竄升」，帶動該公司的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價暴增逾千億美元，並一度超車特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為全球首富，雖然隨後甲骨文股票漲幅收斂，艾里森短暫登上首富寶座後，也讓他的婚姻生活受矚目。他的現任妻子是出生於遼寧瀋陽的姑娘，兩人年紀相差47歲，「全球首富現任妻子是中國姑娘」11日一度衝上微博熱搜第一。

瀟湘晨報報導，艾里森現任妻子朱喬琳（Keren Zhu），1991年出生於中國遼寧省瀋陽市，是艾里森第六任妻子。‌兩人於2024年結婚，育有兩個孩子。

朱喬琳是一位中國留學生，曾在瀋陽的東北育才中學就讀，並在高中階段赴美留學。2010年就讀密西根大學，並於2012年獲得國際研究學士學位。除了密西根大學的學位外，朱喬琳還曾在麻州大巴靈頓的一所小型學校巴德學院西蒙洛克分校學習，並獲得兩年制文科學位。

她和艾里森最早是在2016年被拍到一起看NBA比賽，但戀情一直藏得很深，直到因為密西根大學的一封感謝聲明，兩人才被曝光結婚。不過，朱喬琳作風十分低調，網路上關於她的信息並不多。