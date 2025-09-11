快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

艾里森失去世界首富寶座！現任妻子是90後遼寧姑娘 比他小47歲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
甲骨文共同創辦人艾里森（左）與老婆朱喬琳（右）。上觀新聞
甲骨文共同創辦人艾里森（左）與老婆朱喬琳（右）。上觀新聞

甲骨文股價10日在美股早盤「直線竄升」，帶動該公司的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價暴增逾千億美元，並一度超車特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為全球首富，雖然隨後甲骨文股票漲幅收斂，艾里森短暫登上首富寶座後，也讓他的婚姻生活受矚目。他的現任妻子是出生於遼寧瀋陽的姑娘，兩人年紀相差47歲，「全球首富現任妻子是中國姑娘」11日一度衝上微博熱搜第一。

瀟湘晨報報導，艾里森現任妻子朱喬琳（Keren Zhu），1991年出生於中國遼寧省瀋陽市，是艾里森第六任妻子。‌兩人於2024年結婚，育有兩個孩子。

朱喬琳是一位中國留學生，曾在瀋陽的東北育才中學就讀，並在高中階段赴美留學。2010年就讀密西根大學，並於2012年獲得國際研究學士學位。除了密西根大學的學位外，朱喬琳還曾在麻州大巴靈頓的一所小型學校巴德學院西蒙洛克分校學習，並獲得兩年制文科學位。

她和艾里森最早是在2016年被拍到一起看NBA比賽，但戀情一直藏得很深，直到因為密西根大學的一封感謝聲明，兩人才被曝光結婚。不過，朱喬琳作風十分低調，網路上關於她的信息並不多。

妻子 結婚 甲骨文

延伸閱讀

成敗全看AI投資！甲骨文是下個Nvidia？

PPI意外下降+甲骨文大漲 史指、那指續創歷史新高

甲骨文領軍 美AI股狂飆 輝達、超微及台積ADR也勁揚

權證／緯穎、神達 四檔有活力

相關新聞

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

路透報導，英國首相施凱爾開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯...

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年...

艾里森失去世界首富寶座！現任妻子是90後遼寧姑娘 比他小47歲

甲骨文股價10日在美股早盤「直線竄升」，帶動該公司的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價暴增逾千億美元，並...

美中太空競賽加劇！NASA禁陸公民參與項目 匿名人士證實被排除在IT系統外

美國國家航空航天局（NASA）已開始禁止在美持有有效簽證的中國公民參與其項目，這凸顯了兩大競爭對手之間日益激烈的太空競賽…

俄羅斯無人機侵波蘭領空 聯合國安理會擬召開緊急會議

波蘭外交部今天表示，聯合國安全理事會將就俄羅斯無人機侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空事件召開緊急會議

伴隨大範圍破壞…墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至4死、90傷

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員說，該市昨天發生瓦斯槽車爆炸，現已增至4人死亡、90人受傷，並帶來大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。