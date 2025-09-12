聽新聞
去年成交額1.89兆人民幣 陸中部技術合同金額大躍進

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「2025長江科技創新要素大會暨中部技術經理人大賽」系列活動11日在武漢舉行，會上發布的《中部技術轉移發展報告2024》顯示，2024年中國中部湖北、湖南、江西、安徽、河南、山西六省技術合同成交額呈跨越式增長，成交額達人民幣1.89兆元，接近大陸全國總量的三分之一，年均增長率達34.47%。 　　

中新社指出，近年來，大陸中部六省合作能級不斷提升，合作支撐不斷鞏固，合作領域不斷拓展，各類科技成果持續湧現。數據顯示，2024年，中部地區科研機構數量達5.43萬家，高新技術企業數量逾9.46萬家；高校專利所有權轉讓及許可數逐步增長，總數達6,795件。 　　

截至目前，中國中部地區研發人員數量超194萬人，共建有技術轉移示範機構511家、科技企業孵化器973家、眾創空間1700家。 　　

2021年，鄂湘贛三省聯合印發《長江中游三省協同發展工作機制》，成立長江中游城市群科技服務聯盟。2023年底，中部六省在武漢共同發起成立中部技術交易市場聯盟，約定互聯互通資源信息、共建共享平台智庫、統一規範交易服務、共推區域對接協作。 　　

湖北省科技廳廳長馮艶飛表示，中部地區在集聚和配置科技創新要素上各具優勢，形成了互補協同的強勁勢能。當前，湖北正探討構建線上線下結合的科技創新全要素配置平台，強化大陸國家技術轉移中部中心作用，打造「立足湖北、輻射中部、面向全國、鏈接海外」的科技「漢交所」。 　　

湖北技術交易所所長盛建新建議，建立以企業為主體的產學研協同創新機制，圍繞產業需求組織聚力攻關，持續加大高價值專利培育力度，讓創新成果更具競爭力；打造懂技術、懂市場、懂服務的技術經理人和科技服務專業人才隊伍。同時，要推動創新資源跨區域流動，搭建中部技術交易市場，提升區域整體成果轉化水平。

