結束12年免稅 大陸2026年恢復新能源汽車徵稅

為了支持新能源汽車產業發展，中國自2014年至2025年免徵新能源汽車的車輛購置稅，2026年起將恢復徵稅，但仍享有優惠，實際稅率約為5%，同時設限每輛新能源車減免稅額不超過人民幣1.5萬元。

陸媒第一財經報導，根據2023年中國財政部等部門公布的「關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告」（下稱公告），對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅。

這意味著2026年和2027年購買新能源汽車的個人和單位，將恢復徵收車購稅，但依然可以享受減半徵稅的優惠。目前車購稅稅率為10%，新能源汽車減半徵稅意味著實際稅率為5%。

不過為了避免高檔新能源車占用優惠資源，「公告」中也對車購稅減免設限，每輛新能源乘用車減稅額不超過人民幣1.5萬元（約新台幣6.4萬元）。意即如果購車全部價款超過30萬元，需繳納車購稅額則為：按10%計稅後減去1.5萬元最高免稅額。

報導指出，近年隨著新能源汽車產業發展壯大，相應財政補貼和稅收優惠政策陸續退出，以促進企業自身發展，盡早實行市場化運行。

中國新能源汽車在政府補貼下蓬勃發展，導致近年產能過剩、內捲嚴重，更引起中國國家主席習近平罕見批評。

中國國務院總理李強在7月16日召開的國務院常務會議上指出，要「切實規範新能源汽車產業競爭秩序」。中國工信部7月28日會議上點名要加強新能源汽車產業治理，整治「內捲式」競爭（無效益的競爭）、逼落後產能退出。