香港立法會表決通過 籃球賭博合法化

中央社／ 香港11日電

經過一段時間的爭議，籃球賭博在香港最終獲得官方認可，與足球一樣，成為合法賭博活動。

立法會今天三讀通過規管籃球博彩的修訂條例草案，草案獲77票贊成、2票反對、2票棄權。

對於議案獲通過，港府的立場是，立法的目的是要打擊非法賭博，並非鼓吹賭風。

經修訂的博彩條例，授權民政及青年事務局局長就籃球投注向馬會發牌，其計稅和徵收方式與足球博彩相同，投注金淨收入5成為稅款。

馬會是香港官方認可的最大賭博機構，目前經營賽馬、六合彩及足球博彩。雖然馬會經營賭博，但由於其收入大部分作為政府稅收，其餘款項又用作慈善用途，因此，不少港人都視馬會為香港最大慈善機構。

籃球賭博合法化一事，香港社會爭議多時，最大反對聲音來自教育界，他們擔心這會鼓勵青少年參與賭博，為禍下一代。

不過，社會上大多數聲音認為，足球賭博已合法化多年，總的來說帶來社會效益，如今讓籃球合法化，相信也不會帶來太大影響。此外，讓籃球賭博合法化，政府更易於監管並打擊非法賭博，以防止青少年的賭風。

